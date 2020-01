Riparte Scrittura creativa Pordenonescrive

PORDENONE - Per cinque settimane Pordenone riprende le attività di scrittura creativa con la 11/a Scuola di Scrittura Creativa, curata dagli scrittori Alberto Garlini e Gian Mario Villalta, promossa dalla Fondazione Pordenonelegge e che annovererà tra i docenti Andrea Tarabbia (Premio Campiello).

L'appuntamento è dal primo febbraio al 7 marzo 2020, ogni sabato; è prevista una 'full immersion' di 36 ore di lezione per "Scrivere insieme le trame della vita".

In particolare, Michela Marzano approfondirà i rapporti tra fiction e autobiografia; Nadia Terranova terrà una lezione dedicata al gotico siciliano e un laboratorio sul romanzo famigliare. Marcello Fois si soffermerà, invece, sull'amicizia, Tullio Avoledo sull'Ucronia (possibilità di inventare sviluppi diversi della storia), mentre i curatori di Pordenonescrive, Alberto Garlini e Gian Mario Villalta, daranno vita ad altrettanti laboratori sulla costruzione del romanzo e alla poesia come forma "alta" di utilizzo della lingua. (ANSA).