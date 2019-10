Libri: in un volume l'incontro tra S. Francesco e Sultano

(ANSA) - AEROPORTO DI PERUGIA SANT'EGIDIO, 29 OTT - Ad 800 anni dallo storico incontro tra San Francesco e il Sultano Malik Al-Kamil il capo redattore centrale del Tg1,Piero Damosso e il direttore della rivista San Francesco, padre Enzo Fortunato, ripercorrono in un libro, Edizioni San Paolo, le tappe del cammino del Santo di Assisi e dei francescani nel mondo fino all'approfondimento della "straordinaria epoca di rinnovamento" dellla Chiesa con Papa Francesco.

Il volume "Francesco e il Sultano. 800 anni da un incredibile incontro" parte - spiega la Rivista San Francesco in un comunicato - da interrogativi "tanto antichi quanto attuali": come comportarsi con chi, per formazione personale, culturale o religiosa viene da un mondo diverso dal nostro? Come possiamo accettare questa diversità? Come comprenderla e quindi convivere con essa?. "In anni di incertezze e tensioni, economiche e sociali in primis - si legge ancora nella nota -, San Francesco ci giunge in aiuto indicandoci la via, il cammino da intraprendere". "Ancora oggi, a distanza di otto secoli - prosegue -, la chiave di lettura di questa società è l'incontro con l'altro". Incontro tra diverse culture, religioni e modalità di interpretare il mondo. Mentre era in atto la quinta Crociata, che avrebbe portato i combattenti in nuovi territori lontano da Gerusalemme e a scontrarsi con il sultanato degli Ayyubidi sul delta del Nilo, presso la città di Damietta San Francesco intraprendeva un viaggio rivoluzionario, pericoloso e dall'esito incerto, per incontrare il sultano d'Egitto. Fu la preghiera a sostenerlo e l'autentica volontà di pace. Un evento ancora oggi carico di significato e portatore di un messaggio sempre attuale e pregnante. L'incontro effettivamente avvenne, il contenuto del dialogo non ci è noto, ma ciò che ci basta sapere è che quel confronto ci fu e fu proficuo, a dimostrazione della ricchezza che può nascere dall'incontro tra culture diverse quando vi sia la volontà di aprirsi e di comprendersi".

Enzo Fortunato ripercorre le tappe a partire da quel fatidico viaggio: quando il Vangelo incontrò il Corano. Piero Damosso rappresenta - attraverso le recenti tappe del dialogo cristiano sostenute da papa Francesco, Benedetto XVI e san Giovanni Paolo II, per arrivare alla "determinante e feconda" dichiarazione di Abu Dhabi sulla "fratellanza umana" del 2019 - la "necessità di recuperare, anche dall'esempio francescano, l'amore verso i fratelli, il rispetto per le altre culture e nel riconoscimento dell'altrui libertà e dell'uguale diritto alla vita". (ANSA).