Strega, Ballestra e Barone tra nuove segnalazioni

A pochi giorni dal termine, il 3 marzo, per presentare le segnalazioni al Premio Strega 2020, crescono le proposte degli Amici della Domenica che arrivano a 35 titoli.

I cinque nuovi libri pubblicati sul sito del premio www.premiostrega.it sono: Luciano Curreri con 'Volevo scrivere un'altra cosa' (Passigli), proposto da Alessandro Barbero; Cynthia Collu con 'L'amore altrove' (DeA Planeta), proposto da Ferruccio Parazzoli; Raffaele Mozzillo con 'Calce. O delle cose nascoste' (effequ), proposto da Filippo La Porta; Silvia Ballestra con 'La nuova stagione' (Bompiani), proposto da Loredana Lipperini e Marta Barone con 'Città sommersa' (Bompiani), proposto da Enrico Deaglio.

L'annuncio della dozzina sarà il 15 marzo alla festa del libro e della lettura Libri Come, all'Auditorium Parco della Musica di Roma. La prima votazione, in cui verrà scelta la cinquina, sarà il 10 giugno, quasi sicuramente al Tempio di Adriano, a Piazza di Pietra e non nella storica sede a Casa Bellonci che verrà ristrutturata per trasformarsi in Casa Museo.

La cerimonia finale, con la scelta del vincitore dell'edizione 2020, si svolgerà il 2 luglio al Ninfeo di Villa Giulia. (ANSA).