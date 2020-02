Strega 2020, Chiara Valerio e Bernardini tra nuove proposte

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Nuove segnalazioni degli Amici della Domenica per il Premio Strega 2020. Arrivano così a 25 le proposte pubblicate sul sito www.premiostrega.it.

Questi i cinque nuovi libri: Ilaria Rossetti con 'Le cose da salvare' (Neri Pozza), proposto da Wanda Marasco; Alessio Forgione con 'Giovanissimi' (NN Editore), proposto da Lisa Ginzburg; Ilaria Bernardini con 'Il ritratto' (Mondadori), proposto da Paolo Sorrentino; Chiara Valerio con 'Il cuore non si vede' (Einaudi), proposto da Jhumpa Lahiri e Sebastiano Mondadori con Il contrario di padre' (Manni Editori), proposto da Giovanni Pacchiano.

Le proposte si possono inviare fino al 3 marzo. L'annuncio della dozzina sarà il 15 marzo alla festa del libro e della lettura Libri Come, all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

La prima votazione, in cui verrà scelta la cinquina, sarà il 10 giugno, quasi sicuramente al Tempio di Adriano, a Piazza di Pietra e non nella storica sede a Casa Bellonci che verrà ristrutturata per trasformarsi in Casa Museo. La cerimonia finale, con la scelta del vincitore dell'edizione 2020, si svolgerà il 2 luglio al Ninfeo di Villa Giulia. (ANSA).