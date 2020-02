Campionato italiano della bugia omaggia Gianni Rodari

Sarà un omaggio a Gianni Rodari nel centenario della nascita, la 44ma edizione del Campionato italiano della bugia, che si svolgerà a Le Piastre, frazione collinare del comune di Pistoia, l'1 e il 2 agosto. Gli organizzatori del concorso, l'Accademia della bugia e la Pro loco Alta Valle del Reno, hanno infatti scelto come tema dell'edizione 2020 'il mondo delle favole'.

Quattro le sezioni nelle quali si potranno cimentare i concorrenti: verbale, letteraria, grafica italiana e grafica internazionale. "I partecipanti - spiega il magnifico rettore dell'Accademia della bugia, Emanuele Begliomini - potranno rivisitare fiabe, racconti e leggende in tono fantasioso e, ovviamente, bugiardo". Per le iscrizioni c'è tempo fino al primo luglio per le sezioni grafica e letteraria, mentre scade la mattina del 2 agosto la possibilità di essere ammessi alla più classica 'bugia raccontata'. L'appuntamento estivo sarà anticipato da alcune iniziative collaterali: la prima sarà il 7 marzo a Pistoia, con l'inaugurazione della mostra 'Tavole bugiarde', con le opere vincitrici della sezione grafica delle precedenti edizioni del concorso. (ANSA).