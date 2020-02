Scoperto disegno inedito di Guicciardini, un carro armato

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - Un testo inedito di Francesco Guicciardini (1483-1540), datato agosto 1515 e corredato dal disegno di un prototipo di un carro armato, è stato ritrovato alla Biblioteca nazionale di Firenze durante la catalogazione di manoscritti provenienti dalla Biblioteca lorenese. Il testo non è firmato ma l'attribuzione è stata possibile confrontando il foglio con altri autografi, assolutamente sovrapponibili. Era in una cartella con materiali di varia provenienza, raccolti nel 19/o secolo per volontà di Leopoldo II d'Asburgo Lorena. La scoperta è stata nel progetto Pal-Mo (Palatino-Manus on line) che impegna paleografi e codicologi nella catalogazione di manoscritti della biblioteca lorenese. Il testo è di un mese prima della battaglia di Marignano. Guicciardini descrive un segreto militare noto a lui e a Lorenzo de' Medici il Giovane cioè il progetto di una "machina trovata da Francesco Barducci".

Oltre a spiegarne il funzionamento Guicciardini ha disegnato il prototipo di carro armato con tanto di 'razzi'. (ANSA).