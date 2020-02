Con Droit, la meraviglia di stupirsi

ROGER-POL DROIT, 101 ESPERIENZE DI FILOSOFIA QUOTIDIANA (Blackie Edizioni, pp.336, 18.90 euro; traduzione di Sandro Mancini). Diventare musica, per uscire dal corpo e perdersi dentro la materia sonora. Provocarsi un piccolo dolore, per tornare con i piedi per terra e fuggire alla noia. Pensare a tutti i luoghi del mondo, per farsi rallegrare da una molteplicità continuamente diversa e senza limiti, sempre a disposizione semplicemente con il pensiero. Fare la doccia con gli occhi chiusi per sentirsi in pace, concentrandosi solo sull'acqua che scorre. Passeggiare qualche ora in un bosco e, tra gli alberi, fantasticare che quel bosco sia la nostra anima per prendere coscienza dei nostri chiaroscuri e rendere immaginaria la realtà stessa. O infine, provare a cercare "la carezza più lieve", quella che si colloca tra l'essere e il nulla, e scoprire su di sé o sull'altro il suo effetto divino.

Arriva in libreria con Blackie Edizioni (la casa editrice indipendente spagnola che da pochissimo ha aperto la sua filiale italiana), il best-seller "101 esperienze di filosofia quotidiana", scritto da Roger-Pol Droit, consigliere di filosofia dell'Unesco.

Definito un libro di "fitness filosofico", questo volume invita chi legge a compiere un gesto rivoluzionario, ossia fermarsi a pensare: in questo modo, ponendoci cioè delle domande e provando a capire se le risposte che otteniamo sono vere o false, ognuno di noi può sperimentare su se stesso, in modo pratico (vivendo cioè 101 semplici esperienze), la forza dirompente della filosofia. La bellezza è che il "metodo" proposto dall'autore è di grande facilità, proprio perché il punto di partenza è il gesto quotidiano, la situazione banale, il superficiale, l'irrisorio: Droit offre le chiavi per cimentarsi in un gioco che aiuta a "scoprire lo stupore da cui nasce la filosofia" e che punta a "fabbricare microscopici eventi scatenanti, impulsi minimali".

Concepito come un vero e proprio manuale, il libro, che in Francia ha venduto 100 mila copie, offre al lettore più di uno strumento per essere facilmente consultabile: nelle ultime pagine sono presenti infatti un indice delle durate delle esperienze (dalle non quantificabili a quelle che durano qualche secondo o qualche anno), un indice dei materiali necessari a realizzarle e uno che indica quali effetti si ottengono, così tutti possono scegliere in modo veloce quello in cui preferiscono cimentarsi.

Divertente, fantasioso, scritto con un linguaggio accessibile ma che di certo non banalizza le tematiche trattate (dai sentimenti alle questioni pratiche), anzi, apre una porta verso la conoscenza (di noi stessi e delle cose del mondo), questo libro è davvero un'ottima occasione per capire che la filosofia non è qualcosa di astratto e lontano, o di troppo difficile per essere alla portata di tutti: Roger-Pol Droit, da grande divulgatore, dimostra il contrario e ci mette alla prova, sfidandoci ad avere il coraggio di trovare la meraviglia in ogni gesto quotidiano.

