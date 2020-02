Autografi e manoscritti illustri a mostra libro antico

(ANSA) - CESENA, 10 FEB - Autografi e manoscritti illustri sono i protagonisti della nona edizione di 'C'era una volta...il libro' a Cesena Fiera sabato 15 e domenica 16 febbraio.

Nella Fiera, che ospita la mostra mercato dedicata al libro antico con oltre 70 espositori italiani ed esteri, Autografia, l'associazione dei periti calligrafi certificatori, metterà per l'occasione in vetrina numerosi "pezzi" vergati da mani celebri: Napoleone, Chaplin, D'Annunzio, i Beatles, Verdi, Ungaretti, Garibaldi, Enzo Ferrari. In vetrina il 'Liber Amicorum' del Tenore Neri Baraldi, che durante la sua carriera artistica raccolse gli autografi musicali di oltre 30 tra i più grandi musicisti dell'epoca, tra cui Rossini, Meyerbeer, Gounod. In mostra poi una serie di falsi d'autore e la presenza di periti pronti a valutare l'autenticità o meno di firme ritenute celebri.

Un mercato quello degli autografi che non conosce flessione se si pensa che una rarissima firma di Shakespeare fu venduta a oltre quattro milioni di dollari, una di Ernest Hemingway 400mila dollari, Verdi a 105mila euro. (ANSA).