Il Castoro si apre ai supereroi, accordo con Dc Comics

L'Editrice Il Castoro si apre al mondo dei supereroi. la casa editrice ha siglato un accordo con DC Comics, il grande editore americano dei fumetti di Batman, Superman, Wonder Woman, per la pubblicazione in Italia della nuova collana di graphic novel 'DC Graphic Novel for Young Adult' dedicata ai ragazzi e ai lettori young adult e destinata alle librerie.

La partnership di lungo termine, annunciata dalla casa editrice il Castoro, sarà inaugurata dalla pubblicazione, il 27 febbraio 2020, di 'Harley Quinn. Gotham arrivo!' (Harley Quinn. Breaking Glass') dell'autrice best seller canadese Mariko Tamaki, vincitrice dell'Eisner Award, con i disegni del fumettista britannico Steve Pugh. Il libro uscirà a ridosso del film 'Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn' con Margot Robbie, nelle sale dal 6 febbraio.

Annunciata nel giugno 2019 negli Stati Uniti, ogni titolo della collana è stato affidato alla narrazione dei più grandi autori best seller per ragazzi e young adult americani e alle matite di importanti talenti del fumetto mondiale del momento.

"Riconoscendosi in questo progetto editoriale, affine per target di giovani lettori e finalità, avendo introdotto per la prima volta nelle librerie italiane i graphic novel di Raina Telgemeier, Victoria Jamieson e Shannon Hale con enorme successo, Editrice Il Castoro lo ha acquisito per l'Italia, ottenendo da DC Comics i diritti di pubblicazione di tutti i titoli della nuova collana di graphic novel per young adult nel nostro paese" spiega una nota de Il Castoro.

Tra i prossimi volumi previsti, 'Wonder Woman. Warbringer' dell'autrice best seller del New York Times Leigh Bardugo, in uscita a maggio 2020, nell'adattamento di Louise Simonson e con i disegni della fumettista americana Kit Seaton. 'Raven', graphic novel best seller del New York Times e Usa Today firmato da Kami Garcia, illustrato dal grande artista e fumettista DC, Gabriel Picolo, in uscita a ottobre 2020. E a novembre 2020 arriva 'Under The Moon. A Catwoman' dell'autrice bestseller Lauren Myracle, con i disegni dell'artista Isaac Goodhart.