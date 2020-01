Libri per bimbi dominano top 10 della NY Public Library

I libri per l'infanzia dominano la top ten dei volumi piu' prestati di sempre dalla Public Library di New York. La biblioteca, la cui sede principale su Fifth Avenue e' guardata a vista da leoni di pietra, ha pubblicato l'elenco in occasione del 125esimo anniversario della fondazione e "The Snowy Day" (Un giorno di neve) di Ezra Jack Keats e' in testa alla classifica con 485.584 uscite dalla pubblicazione nel 1962.

E' una favola semplice di un bambino afroamericano che per la prima volta si trova in mezzo a una nevicata. L'avventura del piccolo Peter "e' uno di primi esempi di diversità nella letteratura per l'infanzia", ha commentato la Library in una nota che accompagna la classifica.

Secondo in lista e' il leggendario "Cat in the Hat" di Dr.

Seuss, preso in prestito per ben 469.650 volte. Altri libri per bambini sono inclusi nella top ten: "Nel Paese dei Mostri Selvaggi" di Maurice Sendak, pubblicato nel 1963, ha circolato per 436.016 volte, seguito da "La Tela di Charlotte" di E.B.

White con 337.948 prestiti e, al decimo posto, "Il piccolo Bruco Maisazio" di Eric Carle. In lista anche libri per adulti come "1984" di George Orwell, terzo classificato, "Il Buio oltre la Siepe" di Harper Lee, al quinto posto, "Fahrenheit 451" di Ray Bradbury, settimo, e "Come trattare gli altri e farseli amici" di Dale Carnegie all'ottavo posto. Nono, a meta' tra grandi e bambini, "Harry Potter e la Pietra Filosofale". La lista non include "Buonanotte Luna", il popolarissimo libretto illustrato di Margaret Wise Brown e la Library spiega il perché: sarebbe entrato in classifica se non fosse che una bibliotecaria, Anne Carroll Moore, odiava tanto il racconto all'epoca della pubblicazione nel 1947 che la biblioteca non lo inserisco' in catalogo che nel 1972.