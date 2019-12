Natale: arriva il fumetto-regalo 'Graphiman contro i perfidi Rognoni'

'Graphiman contro i perfidi Rognoni'. E' il titolo del fumetto-regalo realizzato da Carlotta Pignatti Costamagna e disegnato da Carola Zerbone. La Costamagna, presidente di Pellan Italia, “la ragazza del Grafene” è stata indicata da Forbes , quest’anno, tra i 20 innovatori in Italia.

La giovane imprenditrice è anche sul podio dei maggiori investimenti in start up per il 2019, terza assoluta con BeDimensional, spin off dell’Istituto Italiano di Tecnologia che con un gruppo di scienziati guidati da Vittorio Pellegrini industrializza il grafene.

La struttura del racconto che Carlotta ha immaginato segue i canoni delle storie dei supereroi. Ed il suo Graphiman - il fumetto è una originale sorpresa che il misterioso fidanzato di Carlotta troverà sotto l’albero di Natale - interpreta la storia di un innamoramento, ma anche di un sogno industriale: che il grafene, il materiale delle meraviglie, possa presto confermare le importanti aspettative che la sua scoperta ha generato.