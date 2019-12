ROMA, 22 DIC - ANDREA GIULIACCI, IL CLIMA CHE NON TI ASPETTI (RONCA EDITORE, PP 124, 22,00 EURO) Non ci sono più le stagioni di una volta: ormai questa frase è diventata all'ordine del giorno per commentare gli eventi meteorologici che ormai ci accompagnano nella vita quotidiana.

Si passa da estati che sono diventate molto più roventi rispetto al passato con frequenti bolle di caldo nordafricano, ad inverni sempre più spesso tiepidi e poco nevosi, a perturbazioni che assomigliano sempre più a monsoni che scaricano delle vere e proprie bombe d'acqua in zone limitate del territorio spesso accompagnate da trombe d'aria. Di questo e di molti altri aspetti legati al cambiamento climatico si occupa l'ultimo libro del metereologo Andrea Giuliacci, "Il clima che non ti aspetti".

"Il clima che non ti aspetti - afferma Giuliacci - è quello dei nubifragi sempre più violenti e numerosi, è quello dei ghiacciai alpini che in appena 50 anni si sono rimpiccioliti di circa un terzo, è quello degli anni più caldi dell'era moderna tutti concentrati nell'ultimo decennio. Ma non solo. Il clima che non ti aspetti è anche quello che favorisce un aumento dei crimini violenti, quello che sta facendo calare la natalità indipendentemente dai fattori sociali ed economici, quello che scatena veri e propri conflitti armati, come accaduto in Siria.

Oltre a descrivere il cambiamento climatico dal punto scientifico, il libro racconta come il clima stia modificando anche i nostri comportamenti e stili di vita, la nostra salute, la cultura e l'economia, in modi che talvolta sembrano insospettabili".

Nel libro sono descritte anche le più credibili proiezioni sul clima del futuro, quelle ottenute grazie a complesse simulazioni al computer, e che tracciano per i prossimi decenni un clima e un paesaggio decisamente diversi da quelli che conosciamo, anche e soprattutto in Italia. Un Paese, il nostro, che entro la fine del secolo potrebbe perdere, a causa dell'avanzata del mare, una fetta di territorio grande più o meno come la Liguria. Ma il modo per combattere il cambiamento climatico c'è e, come scrive Giuliacci nel libro, parte dalla scuola, dallo spiegare agli adulti di domani come affrontare un fenomeno che, anche secondo i vertici del Pentagono, nei prossimi anni rappresenterà la più grande minaccia all'ordine mondiale. Sebbene il cambiamento climatico rappresenti un grande pericolo, combatterlo e resistergli si può, attraverso adeguate politiche di mitigazione e adattamento: emettere meno gas serra per contenere il cambiamento climatico futuro (mitigazione) e modificare territorio e abitudini per limitare i danni provocati da eventi meteo più estremi (adattamento)".(ANSA).