Le 'quantità della vita', non conta solo la qualità

FILIPPO GERMINETTI, 'LE QUANTITA' DELLA VITA' (Zacinto edizioni, 132 pag)

Si parla esclusivamente di qualità della vita. Ma nella ricetta per una esistenza piena e soddisfacente, come in quella per preparare una buona pietanza, oltre alla qualità contano anche le quantità, le dosi, per ogni ingrediente. Ciascuno quindi può decidere di riempire la sua vita in base alle sue priorità: affetti, lavoro, tempo libero, la salute. Ma, come per un buon piatto, la qualità finale sarà determinata anche dalla quantità e confondere le proporzioni, sbagliare la sequenza in termini di tempo e spazio potrebbe portare ad una vita non felice, 'come una pietanza bruciata, immangiabile, da buttare'.

'Le quantità della vita' (Zacinto Edizioni) è il primo libro di Filippo Germinetti, avvocato lombardo con la passione per la cucina. A 60 anni ha tirato un bilancio della sua esperienza di padre e professionista, in un volumetto di 132 pagine. "Ho pensato tanto per scrivere poco - ha scherzato - Ma ho voluto farlo in modo che in qualsiasi punto il libro venga aperto, emergano riflessioni che coinvolgano il lettore nel prender le misure delle sue quantità di vita, che lo stimolano a valutare la qualità della sua esistenza e magari a perfezionarsi". Quindi quali quantità contano dall'infanzia all'età della pensione, e poi la quantità nella bellezza (che è anche armonia di proporzioni), nella verità (più tesi a suo sostegno, meno spazio per il falso e per la menzogna), nelle esperienze e negli esempi (quanti e quali si fanno o da cui si rifugge). E poi ci sono le quantità minime, che, come certe spezie, erbe, sale, grassi, sono l'aggiunta per dare il giusto sapore, ma è fondamentale dosarle bene: ad esempio l'isolamento, necessario solo il tempo per riprendere concentrazione o dedicarsi ad hobby o la finzione, che sviluppa la fantasia, ma alla lunga porta a confondere la realtà.