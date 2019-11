Mvseum, tra i quadri di un albo illustrato

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - JAVIER SAEZ-CASTAN E MANUEL MARSOL, MVSEUM (ORECCHIO ACERBO, PP 52 A COLORI, EURO 14). Arriva in libreria un travolgente racconto, senza parole, di quando la vita entra nei quadri. E di quando i quadri prendono vita. E' l'albo illustrato 'Mvsevm' di Javier Sáez-Castán e Manuel Marsol pubblicato da Orecchio Acerbo Editore.

Un personaggio errante, che tanto somiglia a Edward Hopper, una mattina entra in uno strano edificio. All'interno, lungo le pareti i quadri si animano con scene di vita appena trascorsa e quella che forse era una visita di cultura si trasforma in un incubo 'ardente' da cui è meglio uscire alla svelta.

Ma i tratti di quel guardiano minaccioso non sono quelli delle tigri padane di Ligabue?E quei quadri alle pareti -impronte di Magritte, pennellate di Rousseau- non sono più realistici della realtà? Pieno di ironia e di mistero, da un soggetto della geniale mente di un maestro dell'albo illustrato come lo spagnolo Javier Sáez-Castán, 55 anni, con le illustrazioni dipinte su legno del madrileno Manuel Marsol, 35 anni, insignito recentemente del Premio Internazionale di Illustrazione alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, 'Mvsevm' è un omaggio alla pittura americana ,con un po' di surrealismo di Magritte, il tutto circondato da reminiscenze dei 'Labirinti' di Borges. Un'avventura pittorica in cui realtà e arte si scambiano i loro ruoli.

Cos'è un museo? È un luogo dove archiviare le immagini? Un dispositivo per osservare il mondo? Una versione aggiornata della caverna di Platone? (ANSA).