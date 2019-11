'Incursioni', nuova collana di narrativa di Italo Svevo

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Arriva in libreria 'Incursioni', una nuova collana di narrativa della Italo Svevo Edizioni, diretta da Dario De Cristofaro, con pagine intonse, come tradizione della casa editrice, e progetto grafico di Maurizio Ceccato.

I primi due titoli sono 'Alba senza giorno' del barese Fernando Coratelli, 49 anni, ispirato a fatti di cronaca, in cui si intrecciano con l'andamento del thriller le vicende di due ragazzi rom in viaggio per cercare fortuna nell'Europa occidentale, una giovane madre della periferia milanese e un sicario della 'ndrangheta. In 'Scavare' che segna l'esordio di Giovanni Bitetto, nato ad Andria nel 1992, viene raccontata l'amicizia, prima simbiotica, poi conflittuale, fra uno scrittore nichilista e un filosofo marxista, in un lungo monologo notturno.

Nata dall'esperienza decennale di Dario De Cristofaro con lo scouting della rivista Effe, Incursioni vuole "provare a unire l'esperienza delle riviste, in questi anni rifiorite, a una collana, unite alla forma libro dal tempo lento, con le pagine intonse" spiegano i curatori. Nelle storie proposte "la bellezza della forma non è mai fine a se stessa, ma esprime e libera la profondità dei contenuti. I libri - sottolineano gli ideatori - si contraddistinguono per sensibilità e intelligenza, istinto narrativo e sguardo acuto sulla realtà" .

La collana non intende lavorare sulla quantità, ma concentrarsi su una selezione di titoli che sia attenta e curata in ogni aspetto, redazionale, grafico e promozionale, inserendosi nel percorso già tracciato con successo dalla Piccola Biblioteca di Letteratura Inutile. (ANSA).