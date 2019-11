'Terra in vista!' , la scienza spiegata ai ragazzi

TELMO PIEVANI E FEDERICO TADDIA, 'TERRA IN VISTA! (MONDADORI RAGAZZI, PP 240, EURO 25,00). La scienza e la tecnologia spiegate ai ragazzi e alle ragazze in modo semplice e scanzonato: dalla clonazione alla chimica dell'innamoramento, dalla robotica alla vulcanologia. Tra esperimenti ingegnosi, curiosità e domande irriverenti, i migliori scienziati italiani ce le spiegano, svelandoci che qualsiasi intelligenza artificiale, se confrontata alla nostra, è sorprendentemente stupida, nel libro 'Terra in vista!' di Telmo Pievani e Federico Taddia, con illustrazioni di Cristina Portolano.

Nato dalla trasmissione che Pievani, evoluzionista e filosofo della scienza, direttore del portale dell'evoluzione 'Pikaia' e Taddia, giornalista, autore e conduttore, fanno insieme su Radio 24, il libro è anche un viaggio nel tempo. Un percorso in un "futuro che già viviamo: touch screen, display, intelligenze artificiali, assistenti vocali, droni, cloni, auto che si guidano da sole e Soli - nel senso di stelle - riprodotti in laboratorio. La realtà è meglio di qualsiasi fantasy e la natura sa essere sempre più fantasiosa della nostra immaginazione. E così abbiamo scelto di raccontare il funzionamento di molte cose che usiamo o conosciamo e di cui, in verità, sappiamo ancora poco poco" raccontano gli autori nella prefazione.

Ogni capitolo è dedicato a un tema con l'intervento di un esperto e una scheda finale che propone un esperimento scientifico in forma di gioco, "Lampi di Ingegno", di Agnese Sonato.

Così nella parte dedicata alle piante robot si dialoga con Barbara Mazzolai, biologa e ingegnere, e si scopre che "hanno foglie e radici smart" che "servono a esplorare il suolo: vanno alla ricerca dell'acqua nelle zone desertiche e in futuro potrebbero essere usate su altri pianeti, per cercare nuove forme di vita".

Si comprende anche 'Perché i vulcani si addormentano?' con Boris Behncke , ricercatore dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia all'Osservatorio Etneo e se 'Si puo' vivere sulla luna? con Tommaso Ghidini, capo divisone struttura, meccanismi e materiali dell'ESA. E ancora 'Perché ci si innamora?' con Antonio Cerasa, neuroscienziato dell'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del Cnr; 'Che cos'è un algoritmo? con 'Maurizio Tesconi, ricercatore dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR e 'Che cosa sono le bioplastiche,?' con Mario Malinconico, ricercatore e direttore di ricerca dell'Istituto per i Polimeri Compositi e Bio Materiali del Cnr di Pozzuoli.

'Come si va a caccia di dinosauri?' ce lo spiega Federico Fanti, paleontologo e ricercatore dell'Università di Bologna.

"Le attrezzature sono quelle di Indiana Jones: martello, colla e pazienza, molta tenacia e tanta fortuna. Le tecnologie più avanzate aiutano in una fase successiva, per ricostruire e capire come effettivamente 'funzionavano' questi animali quando erano in vita" afferma nel libro, realizzato con il contributo di Radio24 e di Audible, in cui si impara divertendosi. (ANSA).