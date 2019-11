'Leggiamo al museo!', 100 eventi in Italia per bimbi e famiglie

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Cento eventi in simultanea in musei e spazi culturali di tutta Italia, da Milano a Palermo, che aprono le porte a visite guidate, letture creative e attività condivise dedicate alle famiglie con bambini, per promuovere l'importanza di avvicinarsi alla cultura già dall'infanzia, assieme ai genitori. E' la prima edizione di Avventure tra le pagine - Leggiamo al museo!, il nuovo progetto di endutainment creato da Kid Pass e promosso dall'associazione Kid Pass Culture, che si svolgerà nel weekend del 15-16-17 novembre.

Tra i principali eventi in programma: a Milano la Veneranda Fabbrica del Duomo propone una lettura interattiva tra opere d'arte e parole, alla GAMeC di Bergamo una lettura animata con albi illustrati alla scoperta dei movimenti artistici del Novecento. A Palazzo Reale di Genova saranno di scena le storie di principi e principesse e una lettura ispirata alle Metamorfosi di Ovidio, a Torino una visita speciale al museo della Basilica di Superga e letture al MAUTO, Museo Nazionale dell'Automobile. A Venezia al Museo Archeologico l'autrice Stella Nosella leggerà il suo nuovo libro della collana Sebastian's Chroniclesi mentre la Fondazione Querini Stampalia proporrà un'avventura tra mappe e letture che risalgono a più di 400 anni fa.

E ancora, al FICO Eataly World di Bologna, in collaborazione con Mielizia - CONAPI Consorzio Nazionale Apicoltori, all'interno della giostra didattica dell'uomo e degli animali, saranno proposte letture di fiabe speciali sulle api. A Firenze, letture al Museo Galileo e allo Spazio Costanza, in collaborazione con la libreria Cuccumeo. A Roma il Museo Explora invita al bookshop per leggere il libro "Fiabe delle montagne Italiane" di Idalberto Fei. Al Parco Archeologico di Siracusa tre iniziative sulle favole dell'antichità e sulla della filosofia degli antichi greci e a Palermo, a Palazzo Branciforte le avventure dei Pupi siciliani. (ANSA).