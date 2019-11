Manuel Bortuzzo si racconta in 'Rinascere'

A nove mesi dal terribile incidente che lo ha fatto finire in sedia a rotelle, Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto in lizza per un posto alle Olimpiadi, si racconta in 'Rinascere' (euro 17) che sarà in libreria il 5 novembre per Rizzoli. "Eccomi qui, a raccontare di me, sperando di poter essere d'aiuto a chi ha dovuto far cambiare rotta ai propri sogni" dice il nuotatore che con la sua forza di volontà ha conquistato il cuore di milioni di italiani.

Nato a Trieste nel 1999, Bortuzzo si allenava al Centro Federale di Ostia con campioni del calibro di Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri fino al giorno del tragico incidente del 2 febbraio 2019, alla periferia di Roma, in cui, per uno scambio di persona, è stato colpito alla schiena da un proiettile che gli ha provocato una lesione midollare completa. Oggi il suo sogno non è più partecipare alle Olimpiadi, ma ricominciare a camminare. 'Rinascere', "l'anno in cui ho ricominciato a vincere" racconta ciò che di Manuel non sappiamo: la sofferenza, lo sconforto, la rabbia dopo "quella notte", e più ogni altra cosa la forza che ha dovuto trovare dentro di sé, quello che ha imparato da questa vicenda, la determinazione dello sportivo e del ragazzo speciale che ha dimostrato di essere. Sono 176 pagine di dolore e di gioia incontenibile.