Chiamami col tuo nome, il sequel in libreria

NEW YORK - Dodici anni dopo "Chiamami col tuo nome", André Aciman ha scritto il sequel. Cosa è accaduto a Elio e Oliver, i protagonisti del classico della letteratura "queer" tradotto in film da Luca Guadagnino nel 2017? A raccontare stavolta, oltre ai personaggi a cui hanno dato il volto Timothée Chalamet e Armie Hammer, è Samuel, il padre di Elio, in quello che Aciman in un'intervista a Time definisce "un seguito diverso da quelli a cui siamo abituati". Il nuovo romanzo, dal 29 ottobre in libreria, si intitola "Find Me": non prende semplicemente le mosse dal punto in cui "Chiamami col tuo nome" si è concluso, ma riempie i vuoti dell'ultimo capitolo che aveva preannunciato in brevi scene i venti anni successivi all'estate trascorsa da Elio e Oliver nella campagna italiana.

Amore, destino, gli effetti del tempo e quel che accade quando la vita ti sfugge e allora capisci quanto tempo hai sprecato sono i temi del romanzo che raccoglie il testimone dieci anni dopo l'addio dei due protagonisti. Samuel ha il primo dei quattro capitoli intitolato "Tempo" (gli altro sono "Cadenza", "Capriccio" e "Da Capo"). La molla a scrivere "Find Me" - ha spiegato Aciman - è scattata dopo un incontro casuale in treno nel 2016: una donna gli chiese di guardargli il cane e lui si trovò a creare attorno a lei la scena che diventa l'inizio del romanzo. Samuel, ormai divorziato, si trova attratto a una donna molto più giovane di lui, mentre si trova su un treno per Roma a trovare Elio. "Ma la vera ragione è che quei personaggi non mi hanno mai abbandonato", ha spiegato lo scrittore al magazine americano: "E' stato meraviglioso passare tempo con loro quando erano giovani ed è ancora meraviglioso essere di nuovo con loro e scoprire anni dopo che non sono veramente invecchiati di molto".

Il libro comincia dunque con Samuel che parla con Miranda, la giovane donna del treno. "Cadenza" inverte la dinamica dell'eta' con Elio che racconta la sua infatuazione a Parigi con un uomo, Michel, due volte più vecchio di lui. "Capriccio" va a trovare Oliver ormai quarantenne, infelicemente sposato con figli a New York, mentre Elio torna in "Da Capo", il capitolo conclusivo. Ci sarà un sequel anche al cinema? Chalamet qualche settimana fa ha detto in un'intervista che sia lui che Hammer sono "a bordo al cento per cento", mentre Guadagnino ha parlato della possibilità di fare un sequel con la crisi dell'Aids sullo sfondo. Il regista ha detto a Time che vorrebbe incontrare Aciman, con cui ha collaborato per "Chiamami col tuo nome", per discutere come combinare le rispettive visioni.