Tornano le Lezioni di Storia a Roma

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Saranno "Le opere dell'uomo" al centro del 14/o ciclo delle Lezioni di Storia, ideate dagli Editori Laterza e organizzate in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma, che tornano all'Auditorium dal 10 novembre al 29 marzo. Il Colosseo e le Piramidi, il Teatro La Scala e Versailles, e poi il Partenone, Piazza San Marco, la Mezquita di Cordoba, la Statua della Libertà e il Muro di Berlino saranno raccontati nella Sala Sinopoli con un approccio inedito per svelare non solo cosa abbia portato all'ideazione e alla creazione di opere famose in tutto il mondo, ma anche quali implicazioni - con la storia, la cultura e il denaro, il potere e il consenso - siano connesse alla loro realizzazione. A condurre il racconto, guidati dall'introduzione dello scrittore Paolo di Paolo, nove studiosi d'eccezione: Giuseppina Capriotti Vittozzi, Luciano Canfora, Andrea Giardina, Amedeo Feniello, Alessandro Marzo Magno, Luigi Mascilli Singorini, Carlotta Sorba, Francesca Lidia Viano e Carlo Greppi.