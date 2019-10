I capitelli marciani visti da M. Cicogna

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Imitatio Vitae è il titolo del libro d'arte dedicato agli antichi capitelli marciani del veneziano Palazzo Ducale, scritto da Marina Cicogna, e presentato nella Biblioteca Angelica a Roma assieme a Gucci. Nel progetto editoriale confluiscono infatti la passione di Alessandro Michele (ha disegnato la copertina e collaborato al libro) per l'antico e l'incontro con la produttrice cinematografica, sceneggiatrice e fotografa. I capitelli marciani sono capolavori del Gotico Italiano che fino alla fine dell'Ottocento hanno decorato i colonnati del portico e del loggiato e che, sottratti allora alle ingiurie del tempo, smontati, riposti e obliati per oltre un secolo in qualche segreto interno del Palazzo veneziano, sono protagonisti delle immagini del libro: foto d'archivio Cameraphoto Arte scelte dall'autrice e scatti da lei stessa realizzati, che raccontano le opere nel volume concepito con la direzione artistico-creativa di Alessandro Michele e prodotto da Gucci in collaborazione con la casa editrice Marsilio.

I grandi capitelli di Palazzo Ducale, che il critico d'arte inglese John Ruskin descriveva come "un corso di storia sacra e naturale" nel suo celebre trattato "The Stones of Venice" del 1851, e proprio perché "potevano essere letti come le pagine di un libro da coloro che abitualmente passeggiavano all'ombra delle arcate", portano indietro nel tempo, offrendo spaccati diversi della quotidianità trecentesca, tra colture dei campi e pratiche artigianali, cesti di frutta e animali, putti e scene d'amore, rapporti coniugali e gruppi di famiglia, cosmologia e case astrologiche. Realizzati da anonimi straordinari maestri, i bassorilievi paiono sollevarsi e proiettarsi verso di noi, eternamente emozionanti, reificando un passato lontano, che appare tuttavia vivace, avvincente, minuziosamente descritto e a noi vicini.

Nel libro i contributi di alcuni protagonisti del cinema e della cultura, come Marina Abramovic, Liliana Cavani, Ginevra Elkann, Rupert Everett, Pierfrancesco Favino, Dante Ferretti, Diane von Füstenberg, Valeria Golino, Salma Hayek, Jeremy Irons, Dacia Maraini, Giuseppe Tornatore, Valentino, Ornella Vanoni, Lina Wertmuller.