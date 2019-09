Festival inQuiete, torna con ospiti Kathleen Alcott e Miriam Toews

(ANSA) - ROMA - Torna il Festival 'inQuiete' dedicato alle donne che scrivono, alle lettrici e ai lettori. La terza edizione, dall'11 al 13 ottobre a Roma, vedrà protagoniste per tre giorni, lungo l'isola pedonale del quartiere Pigneto, autrici italiane, europee, statunitensi, indonesiane, curde e turche, tra le quali Kathleen Alcott, Valeria Ardone, Miriam Toews, Chiara Gamberale, Feby Indirani, Michela Marzano, Valeria Parrella. Ci sarà un incontro con Michela Murgia dedicato alla teologia femminista.

Ospiti anche: Nadia Terranova, Miriana Trevisan, Simona Vinci, Loredana Lipperini, Annalena Benini, Cristina Cassar Scalia, Elisa Casseri, Gaja Cenciarelli, Concita De Gregorio, Nadia Fusini, Veronica Raimo, Lidia Ravera ed Elvira Serra.

Nasce in questa edizione del festival, organizzato dall'Associazione Mia e dalla Libreria delle donne, Tuba Galassia inQuiete con incontri nei locali e spazi culturali del Pigneto.

Presentazioni delle ultime uscite editoriali si alterneranno a confronti, brevi ritratti di scrittrici del passato, reading e laboratori di lettura per bambine e bambini. Si parlerà di movimenti e migrazioni, in particolare con Chiara Ingrao, Elena Stancanelli, Annalisa Camilli e Francesca Mannocchi; si rifletterà sull'esilio con Pinar Selek, scrittrice turca condannata all'ergastolo nel suo paese, si affronterà il tema dei corpi violati che resistono con la scrittrice francese Adélade Bon e di corpi liberi che si fanno luogo di sperimentazione con Eva Baltasar e con l'attrice e performer Chiara Bersani che leggerà Marina Cvetaeva e Widad Nabi.

Gli appuntamenti con 'Ritratti di Signora' rievocheranno Mercè Rodoreda, Edith Wharton, Virgilia D'Andrea, Susan Sontag, Nella Nobili, Clarice Lispector, Dolores Prato, Lucia Berlin e Chavela Vargas. In un reading di Iaia Forte, introdotto da Romana Petri, si ricorderà Elsa Morante mentre Margherita Giacobino, Cristina Petrucci e Monica Pietrangeli parleranno di Valerie Solanas fra opera ed editoria. In continuità con le scorse edizioni si parlerà di poesia con Widad Nabi, poeta curdo-siriana e all'incontro 'La poesia è viva' con Manuela Fraire, Silvia Bre, Laura Pugno e Lidia Riviello. E non mancherà lo spazio 'inQuiete Kids', dai 13 ai 15 anni, tra letteratura e teatro con, tra le autrici coinvolte Ritanna Armeni, Nadia Terranova, Vichi De Marchi, Lilith Moscon e Carola Susani.

Il Festival sarà ospitato alla Libreria delle donne Tuba, alla Biblioteca Goffredo Mameli, grazie alla prosecuzione della collaborazione con Biblioteche di Roma, e per la prima volta al Cinema Avorio. Il 10 ottobre un'anteprima e presentazione del programma del 2019 a "Grande come una città", in gemellaggio con le attività culturali che si svolgono nel Terzo municipio, con la presentazione di Barracoon di Zora Neale Hurston.