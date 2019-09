Tarabbia, non andrei a cena con Gesualdo

E' affascinato dalle figure estreme, da quei personaggi che portano "alle estreme conseguenze comportamenti umani, nel bene e nel male" il vincitore del Premio Campiello 2019, Andrea Tarabbia. Il principe madrigalista Gesualdo da Venosa, vissuto a cavallo tra Cinquecento e Seicento, è un criminale e un genio, un lucifero della bellezza di cui lo scrittore rilancia la complessità in 'Madrigale senza suono' (Bollati Boringieri) che è stato premiato ieri sera alla Fenice di Venezia con 73 voti sui 277 espressi dalla giuria popolare dei Lettori Anonimi.

"Il fascino di Gesualdo sta, in parte, nell'essere sempre in balia degli eventi. Non decide quasi nulla di sua spontanea volontà: non sposa chi vuole, viene orientato dalle convenzioni del tempo a fare un omicidio, si risposa con una ferrarese di cui non gli importa nulla. E' un principe, ma non decide nulla. Però a cena con Gesualdo non so se ci andrei" dice lo scrittore, 41 anni, originario di Saronno, che vive a Bologna. E c'è anche un interesse per una trasposizione cinematografica del romanzo. Se così fosse, per "Gesualdo ci vorrebbe il Jack Nicholson anni '70" afferma sorridendo lo scrittore al suo secondo Campiello dopo essere stato in cinquina nel 2016, che a Venezia è venuto con la moglie, incinta di sei mesi e il figlio a cui ha dedica la vittoria. "Ho un bimbo che lunedì comincia ad andare a scuola, una moglie incinta di sei mesi. A chi lo posso dedicare il premio se non a loro? Ho fatto due cinquine e la cosa veramente bella è che io ho trovato non 8 amici però 4 o 5 si.

Persone che non avevo mai visto o conosciuto e che ho voglia di sentire al telefono anche per parlare del più e del meno. Per me il Campiello è stato entrare nella testa di gente che non conoscevo e cominciare a volergli bene. Secondo me ieri sera i ragazzi non mentivano quando mi hanno abbracciato e detto che erano contenti" spiega Tarabbia. Ma poi ammette che in questa 57/ma edizione del Premio Campiello, che ha visto prevalere i romanzi saggio come il suo, i cinque libri finalisti partivano tutti più o meno dallo stesso livello per la corsa alla vittoria. "Sapevo che ce la saremmo giocata tutti sul filo di lana perché erano libri molto diversi ma tutti, per motivi differenti, complessi. Avevano bisogno di una lettura molto attenta. Fino all'ultimo ognuno di noi poteva essere il vincitore. Quando vinci con 13 punti di distacco è una botta di fortuna" dice ridendo Tarabbia.

Ed infatti è stato minimo lo stacco tra gli autori: Giulio Cavalli è arrivato secondo con 60 voti e tra il terzo e il quarto classificato è stato quasi un testa a testa con Paolo Colagrande a 54 voti e Laura Pariani a 52 voti seguita da Francesco Pecoraro con 38 voti. Ma la figura di Gesualdo da Venosa, riscoperto da Stravinskij tre secoli e mezzo dopo la sua morte, costretto, ma forse no, ad uccidere la moglie fedifraga Maria D'Avalos resta un caso pieno di contraddizioni che continuano a stimolare la creatività e l'attenzione. "Gesualdo è profondamente ossessionato da quello che ha fatto, arriva a farsi violenza, a fustigarsi, e dall'altra a scrivere la musica più sbalorditiva della sua epoca. E' un'apparente contraddizione, ma forse non lo è perché sono due modi diversi di toccare il limite e di andare contro le convenzioni. Questa cosa mi ha affascinato molto come il fatto che il più grande genio musicale del Novecento, Stravinskij, fosse stato colpito da lui. Con 'Madrigale senza suono' ho voluto capire perché e mi interessava moltissimo raccontare l'ossessione che Gesualdo ha per i suoni e per la musica.

Era un personaggio novecentesco, per lo meno nelle sue ossessioni" racconta Tarabbia che ha scelto come voce narrante della storia il nano Gioachino e nel ricostruire l'incredibile vita di Gesualdo "ha rielaborato narrativamente fatti realmente accaduti. Però studiare Gesualdo vuol dire anche lavorare sull'impianto mitico e leggendario che gli è stato costruito intorno e ragionare su come si possono ricreare narrativamente anche queste leggende e finzioni come quella che riguarda il figlio che avrebbe allevato allo stato brado e chiuso nelle segrete. Faccio fatica a fare una percentuale. E' quasi tutto vero tranne quella roba lì" spiega Tarabbia. Le dinamiche del male allo scrittore, autore fra l'altro di 'La calligrafia come arte della guerra' e de 'Il giardino delle mosche', interessano fino a un certo punto. A me piace guardare in faccia quei personaggi che hanno portato alle estreme conseguenze i comportamenti umani, nel bene e nel male. Se si spensa all'Idiota di Dostoevskij, il principe Myskin è uno che porta alle estreme conseguenze l'essere assolutamente buoni. Però il principio è quello: vedere il limite estremo del comportamento che anche tutti noi abbiamo anche andando al supermercato" racconta lo scrittore che il 18 settembre sarà protagonista nel giorno di inaugurazione di Pordenonelegge.