Festivaletteratura chiude con 122mila presenze

(ANSA) - MANTOVA, 8 SET - Si conclude con 122.500 presenze il Festivaletteratura di Mantova 2019 che nella 23/a edizione ha ospitato tante stelle della letteratura con oltre 75 ospiti stranieri, evento clou Margaret Atwood, e un gran finale l'8 settembre con Ian McEwan. I biglietti staccati sono stati 63.500 e sono circa 59.000 le presenze stimate agli incontri gratuiti per un numero complessivo di pubblico di poco superiore a quello del 2018, quando le presenze erano state 122.000.

In questa edizione ricca di ospiti internazionali c'è stato dunque un incremento delle presenze a pagamento a fronte di una lieve flessione degli appuntamenti liberi, penalizzati anche dal cattivo tempo che non sempre ha favorito gli eventi all'aperto.

La prossima edizione sarà dal 9 al 13 settembre 2020.