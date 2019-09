Festival Mente boom, 45 mila presenze

(ANSA) - SARZANA (LA SPEZIA), 1 SET - Chiude la 16^ edizione del Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività, diretto da Benedetta Marietti e promosso dalla Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, riconfermando con 45 mila presenze il grande successo di pubblico. Il festival, aperto da una lezione magistrale dell'ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, ha visto per tre intense giornate di incontri e spettacoli alternarsi voci diverse dal panorama della cultura italiana e internazionale. Umanisti, scienziati e artisti, hanno contribuito con riflessioni originali e multidisciplinari ad approfondire una tematica di grande attualità il concetto di futuro. "Per cambiare il mondo bisogna innanzitutto cambiare il modo di raccontarlo. Bisogna imparare a farlo con passione ma soprattutto con precisione, accuratezza, competenza e chiarezza" ha detto Marietti. Il sindaco Cristina Ponzanelli ha voluto ricordare che "in un'epoca di contrapposizioni esasperate e sfiducia, abbiamo voluto dare un messaggio positivo e di speranza. Anche quest'anno abbiamo raccolto numeri straordinari e punteremo sempre a far meglio. In questi week end di fine estate il festival è stato seguito attraverso i canali social anche dalla community virtuale composta da oltre 47.500 utenti. (ANSA).