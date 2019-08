Lancio mondiale per il sequel del Racconto dell'Ancella

Il conto alla rovescia e' cominciato. Con una nuova copertina in cui un mantello verde prende il posto del rosso simbolo delle sofferenze delle protagoniste, "I Testamenti" di Margaret Atwood uscira' in libreria il 10 settembre preceduto da un lancio planetario simile nelle proporzioni a quelli dei primi Harry Potter. Epicentro del programma sara' la libreria Waterston di Piccadilly a Londra che restera' aperta il 9 sera per tenere a battesimo a mezzanotte l'attesissimo seguito del "Racconto dell'Ancella", mentre la stessa Atwood registrera' l'indomani un'intervista in diretta dal National Theater di Londra che sara' rilanciata in mille cinema in tutto il mondo. Altri eventi nel cuore della notte sono in programma dalla Gran Bretagna agli Usa e al Canada. A Chicago parte dei proventi del 9 settembre andranno al locale fondo per la difesa del diritto di aborto. Narrato da tre personaggi femminili, le autrici dei "testamenti", il nuovo romanzo che in Italia sara' pubblicato da Ponte alle Grazie prende le mosse 15 anni dopo la scena finale del "Racconto" in cui Difred, ancora in dubbio se Nick sia un "Occhio" o membro della resistenza, viene prelevata e caricata su un furgone dei servizi segreti senza sapere se stia andando incontro alla salvezza, a una nuova cattura o alla morte. In attesa della pubblicazione, "Testamenti" e' intanto entrato nella longlist del Booker che include libri pubblicati entro il 30 settembre. La Atwood, che sara' ospite del Festival della Letteratura di Mantova dal 4 all'8 settembre, ha gia' vinto nel 2000 il prestigioso premio letterario britannico oltre ad esser stata piu' volte nominata come possibile vincitrice di un Nobel. "Il Racconto dell'Ancella" fu scritto nel 1985: all'epoca la scrittrice canadese non poteva avere idea di come la saga delle donne vittimizzate nel regime teocratico e totalitario di Gilead sarebbe risuonata nelle coscienze contemporanee (dopo l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca c'e' stato un boom delle vendite e nel 2017 il "racconto" ha battuto Stephen King e Harry Potter tra i bestseller di Amazon), oltre a dar vita a una serie televisiva con Elizabeth Moss arrivata finora alla terza stagione in onda su Hulu negli Usa e in Italia su TimVision. "Questo libro nasce da tutte le domande che mi avete fatto su Gilead e i suoi meccanismi interni. Be', non solo da questo. L'altra fonte di ispirazione e' il mondo in cui viviamo oggi", ha confermato la Atwood. Per anni i lettori sono rimasti nel dubbio di cosa ne sarebbe stato di Difred...Liberta', prigione, morte? Si scoprira' ne "I testamenti" che riprende le fila della storia dal punto dove era stata interrotta.