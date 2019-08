Milano regina della lettura

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - E' Milano la regina della lettura: per il 7/o anno consecutivo conquista lo scettro di città più appassionata di libri. Padova guadagna la seconda posizione, rispetto al 2018, scalzando Torino che scivola al sesto posto della classifica delle città che leggono di più. Ma la vera rivelazione del 2019 è Pisa in terza posizione. Questo secondo la classifica, stilata da Amazon.it, delle città italiane che acquistano più libri, prendendo in esame il numero di titoli in formato cartaceo e digitale acquistati durante l'ultimo anno, su base pro capite nei centri abitati con più di 90.000 abitanti. I 3 titoli di libri cartacei più apprezzati dagli italiani sono 'Un capitano' (Rizzoli) di Francesco Totti, seguito da 'Vivere 120 anni. La verità che nessuno vuole raccontarti' (WTE Editore) di Adriano Panzironi e 'Il Piccolo Principe' di Antoine de Saint-Exupéry. In formato digitale al top c'è Laurie di Stephen King seguito da Eleonor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman e Tre cadaveri di Raffaele Malavasi.