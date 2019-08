I libri di Salinger in versione ebook

Dopo decenni di resistenza da parte degli eredi, i libri di J.D. Salinger saranno pubblicati come e-book. 'Il giovane Holden', 'Nove Racconti', 'Franny e Zooey', 'Alzate l'architrave, carpentieri' e 'Seymour. Introduzione' usciranno domani in formato digitale, mentre tanti scritti inediti di uno degli autori americani più elusivi e restii alla pubblicità vedranno la luce nei prossimi sette-otto anni. Il 'New York Times' spiega che e' stato il figlio dello scrittore, Matt Salinger, a cambiare idea e dare luce verde alle iniziative editoriali. "E' l'ultimo tassello a cadere in termini di opere di autori classici" ha detto Terry Adams, vice presidente di Little, Brown and Company per il settore paperback ed e-book. Tra gli irriducibili, avevano ceduto quattro anni fa gli eredi di Raymond Carver. "Salinger era rimasto solo. Matt finora era stato molto prudente", ha detto Adams. La pubblicazione fa parte di una serie di iniziative legate al centenario dalla nascita dello scrittore (1 gennaio 1919) e all'imminente decennale dalla morte a 91 anni il 27 gennaio 2010. Salinger aveva pubblicato la sua ultima opera - "Hapworth 16, 1924" - nel 1965 e dal 1980, dopo aver dato la sua ultima intervista, si era chiuso in auto-esilio a Cornish, tra i boschi del New Hampshire. E' da poco che suo figlio ha cominciato a pensare di produrre edizioni digitali dei libri. Tanti i fattori che lo hanno convinto a cambiare idea: l'aver ricevuto, ad esempio, cinque anni fa, la lettera di una donna che gli spiegava come le sue disabilità di apprendimento le impedivano di leggere in formati non digitali, ma anche la constatazione che le nuove generazioni di lettori in paesi come la Cina leggono quasi esclusivamente su smartphone e tablet. La decisione, e Matt Salinger ne è consapevole, fa a pugni con i desideri di J.D.: "Mio padre odiava internet e era orripilante per lui l'idea della condivisione on line", ha spiegato il figlio al New York Times. Ma se è rivoluzionario pensare che romanzi congelati per decenni perfino nella copertina possano sbarcare nel mondo di Internet, per i fan l'altra grande notizia è che gli scritti inediti, sulla cui esistenza si sono da tempo arrovellati i critici, stanno per vedere la luce con l'imprimatur della famiglia. Gli archivi Salinger, un "Santo Graal" per la letteratura americana del Novecento, sono stati finora un segreto ben custodito, sotto chiave nella casa di Matt in Connecticut e quella in New Hampshire della vedova dello scrittore, Colleen. "Avrebbe voluto tornare a pubblicare, ma non voleva dover far fronte a una tempesta mediatica", ha spiegato il figlio. Matt, che conosce i contenuti di questi scritti, non ha voluto dare dettagli se non confermare che J.D. continuo' a scrivere della famiglia Glass protagonista di 'Franny and Zooey' e 'Seymour'.