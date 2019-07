Cavallero, a editoria serve sperimentare

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - "L'editoria libraria è il settore più refrattario all'innovazione, ma invece è importante fare degli esperimenti e anche questo è un contributo per innovare un mercato che sembra sempre più arroccato a difesa di un mondo che non può più essere". Lo ha detto Riccardo Cavallero, uno dei fondatori e Ceo di Sem, casa editrice nata a Milano nel 2017, presentando il nuovo esperimento narrativo con Federico Moccia che aprirà il suo prossimo libro al contributo dei lettori e di scrittori aspiranti e non.

"Certo non è semplice trovare scrittori disponibili ad aprirsi al contributo esterno ma noi vorremmo andare avanti, cominciamo con Federico e poi vediamo cosa riusciamo a fare - ha aggiunto - Noi siamo abbastanza contenti dei nostri risultati, combattiamo in questo mercato, pensiamo sia inutile lamentarsi, ci piace raccontare storie e soprattutto tentare progetti nuovi".