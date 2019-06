Strega, la cinquina vola in Francia

PARIGI - Chi si porterà a casa il Premio Strega 2019? A una settimana dalla proclamazione del vincitore, il 4 luglio al Ninfeo di Villa Giulia a Roma, rilancia la domanda la scritta sulla locandina all'ingresso dell'incontro all'Istituto italiano di Cultura a Parigi con i cinque finalisti del più ambito premio letterario italiano. Nella loro ultima tappa di un lungo tour che si conclude il 27 luglio all'Istituto italiano di Cultura di Lione, Antonio Scurati, Marco Missiroli, Nadia Terranova, Benedetta Cibrario e Claudia Durastanti si presentano affiatati e contenti di stare in questa cinquina "di alto livello" dicono tutti insieme in una Parigi assediata dalla canicola. Due gli appuntamenti in Francia che mostra interesse per la narrativa italiana e dove tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 saranno pubblicati quattro dei cinque romanzi in corsa per la vittoria dello Strega.

'M. Il figlio del secolo' (Bompiani) di Antonio Scurati - che questa volta è quasi certo sarà il vincitore, dopo aver sfiorato per due volte la vittoria - uscirà in Francia con l'editore indipendente Les Arenes , specializzato in grandi inchieste e in altri 35 paesi compresi gli Stati Uniti per Harper Collins America. Ed è grande attesa per la serie di cui ha acquistato i diritti Wildside. "A dirigerla sarà un grande regista cinematografico internazionale. Ho pubblicato altri miei tre libri in Francia con Flammarion ma questa volta ho scelto Les Arenes perché è una casa editrice giovane, sulla breccia, che ha particolarmente amato e capito il mio libro" dice all'ANSA Scurati che ha appena compiuto 50 anni e a cinque anni dal suo ultimo Premio Strega con 'Padre infedele' dove è arrivato secondo con uno stacco di 5 voti da Francesco Piccolo, è più sereno e tranquillo. "Il mio atteggiamento è zen. Sono maturato e cambiato. Allo Strega sono vaccinato. La prima idea di M. Il figlio del secolo' è di cinque anni fa. E' un libro che ha già generato e restituito moltissimo e questo mi da serenità. Credo nella letteratura come forma superiore di conoscenza. Mi auguro che 'M' possa contribuire a insegnare a una nuova generazione cosa è stato il fascismo e ci sono già effetti misurabili in rete: per il 99% dei lettori è una palestra di antifascismo, per l'1% è un rispecchiamento su Mussolini ma chi sostiene questo era fascista anche prima".

'Fedeltà' (Einaudi) di Marco Missiroli , di cui è in corso la traduzione in 34 Paesi sarà pubblicato da Calmann-Levy dopo l'uscita negli anni scorsi di suoi altri libri per Rivages. E Netflix ha acquistato i diritti audiovisivi per realizzare una serie. "Lo Strega ha sempre una parte universale e una personale. Fotografa lo stato di salute della letteratura italiana dell'anno e poi ognuno ha i suoi sogni e io finora non ho mai bevuto il liquore Strega per superstizione" spiega il vincitore del Premio Strega Giovani 2019, dato a lungo per favorito alla vittoria di questa edizione ma travolto dal ciclone Scurati, tra i ventagli che si agitano nel caldo torrido dell'Istituto Italiano di Cultura. 'La straniera' (La Nave di Teseo) di Claudia Durastanti arriverà invece nelle librerie francesi ad aprile 2020 per Buchet Chastel e 'Addio fantasmi' (Einaudi) di Nadia Terranova uscirà ad ottobre 2019 per La Table Ronde del gruppo Gallimard con lo stesso titolo.

"Fa un effetto di straniamento stare in questa cinquina che reputo di ottimo livello" racconta la Terranova ed è fiera che "il libro in Francia esca con lo stesso titolo italiano, 'Adieu fantomes'. Duecento i votanti scelti da venti Istituti Italiani di Cultura su tutti i continenti. A condurre la serata di premiazione, il 4 luglio, sarà Pino Strabioli, dalle 23 in diretta su Rai3.