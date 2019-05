Esce il 4 giugno 'Assedio' di Michael Wolff

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - 'Assedio' il nuovo libro di Michael Wolff, dopo 'Fuoco e Furia' , uscirà il 4 giugno in contemporanea mondiale, in Italia per Rizzoli.

In Fuoco e Furia Wolff aveva descritto la prima fase dell'amministrazione Trump. La cronaca straordinariamente avvincente Assedio comincia all'avvio del secondo anno della presidenza Trump e termina con la consegna del rapporto Mueller, rivelando un'amministrazione sempre più sotto il torchio degli inquirenti e un presidente via via più suscettibile, imprevedibile e vulnerabile. Il nuovo libro di Wolff è un reportage altrettanto essenziale ed esplosivo su una presidenza sotto attacco su quasi ogni fronte.