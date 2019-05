Salone del libro: al via le giornate clou, folla agli stand

E' il giorno del grande assalto al Salone del Libro. Migliaia le persone che in mattinata sono arrivate da tutta Italia a Torino per una delle giornate clou della kermesse che, superate le difficoltà economiche dei mesi scorsi, e le recenti polemiche fascismo-antifascismo, conferma di potersi confrontare con la Buchmesse di Francoforte e il Salon du Livre di Parigi.

Tanti gli appuntamenti in programma l'11 maggio, da Roberto Saviano a Jovanotti, passando per Ginzburg, Pippo Baudo e i numerosi altri ospiti scelti dal direttore Nicola Lagioia per fare grande questa 32/a edizione. E a mezzogiorno è anche l'ora di Altaforte: la casa editrice esclusa tra le polemiche dalla manifestazione per le affermazioni del suo editore, Francesco Polacchi, presenta in un albergo del centro di Torino il libro intervista di Chiara Giannini a Matteo Salvini.