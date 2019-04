Torna a Comacchio festival 'Nero Laguna'

(ANSA) - COMACCHIO (FERRARA), 23 APR - Con la presenza di Tim Willocks e Alex Connor, la terza edizione di Nero Laguna, il festival letterario realizzato dal Comune di Comacchio (Ferrara), diretto dallo scrittore Marcello Simoni in programma dal 2 al 5 maggio (patrocinio Regione Emilia-Romagna) si apre ad autori internazionali, con un pensiero a Notre Dame. Alla cattedrale francese pressoché distrutta dal rogo, ispiratrice nel corso dei secoli di moltissimi autori e romanzi sarà infatti dedicata l'anteprima con Simoni e Mariangela Ciavarella (giovedì 2 maggio, ore 16.30, Museo Delta Antico) che si confronteranno sulle Alchimie e misteri tra arte e letteratura. Un'edizione internazionale perché, se protagonista rimane il noir, tra gli ospiti spiccano lo scrittore, sceneggiatore e psichiatra britannico Tim Willocks e Alex Connor, autrice di thriller e romanzi storici ambientati nel mondo dell'arte. Tra gli ospiti Pupi Avati, che proprio a Comacchio ha girato il suo ultimo film e Gianrico Carofiglio. Ci saranno anche Francesca Bertuzzi, Valerio Varesi, Luca Crovi, Eraldo Baldini, Massimo Lugli, Antonio Del Greco, Alberto Sebastiani, Patrizia Debicke. Una scelta, quella di oltrepassare i confini nazionali, che Simoni reputa tutt'altro che un azzardo perché dopo due edizioni rodate dal punto di vista dell'affluenza e della critica, "lo scatto 'internazionale' era non solo necessario ma possibile". Più o meno invariato il format, concepito per rendere fruibile anche la città lagunare e il territorio. Pochi ma autorevoli scrittori, per una decina di presentazioni e alcune iniziative collaterali, come la Mostra su Troia, organizzata in collaborazione con il Mann di Napoli, così da evitare sovrapposizioni. Tutti concentrati tra Trepponti, simbolo di Comacchio, Museo Delta Antico, Antica Pescheria e Palazzo Bellini.(ANSA).