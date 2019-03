Arriva il libro di Greta Thunberg

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Uscirà in Italia a maggio 2019 per Mondadori il libro di Greta Thunberg, con il titolo 'La nostra casa è in fiamme'. Scritto da Greta insieme al papà, la mamma e la sorella, racconta la storia della sedicenne svedese, di come si è avvicinata fin da piccolissima alla causa ambientalista e del percorso che l'ha portata a fare il primo sciopero il 20 agosto 2018.

Sono sempre più numerosi gli studenti in tutto il mondo, Italia compresa, che seguono l'esempio di Greta, diventata il simbolo internazionale della battaglia contro il cambiamento climatico, e che venerdì 15 marzo scenderanno in piazza per manifestare e chiedere ai governi impegni concreti per salvare il nostro pianeta.