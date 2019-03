E' record di opere segnalate allo Strega

Record assoluto di segnalazioni per l'edizione 2019 del Premio Strega con 57 opere presentate dagli Amici della Domenica, il gruppo storico della giuria del premio. Ed è boom anche di numero di titoli che appartengono a una stessa casa editrice con al top Mondadori e La nave di Teseo, a pari merito con 5 libri, seguite a ruota da Bompiani con 4 titoli tra cui 'M. il figlio del secolo' di Antonio Scurati. Tre i libri Einaudi, tra cui 'Fedeltà' di Marco Missiroli, e tre i titoli di Rizzoli e Neri Pozza. E anche per gli editori medio-piccoli i titoli non si fermano a uno, come nel caso di Miraggi che ne vede schierati tre.

Nella lunga lista anche DeA Planeta, che quest'anno inaugura un suo ricco premio letterario, la versione italiana del prestigioso 'Planeta' spagnolo e si presenta con il libro di un autore sotto pseudonimo: 'La colpa' di Ghirghis Ramal, proposto da Massimo Lugli. Rispetto al 2018, quando si era raggiunta la cifra record di 41 opere presentate sono sedici in più quelle proposte in questa edizione. Siamo ampiamente oltre il raddoppio di titoli, se si pensa che la media negli ultimi anni era stata di 25-26 segnalazioni, con picchi di 27 nel 2017 e nel 2016. L'effetto delle nuove regole stabilite dal Comitato direttivo e la possibilità, dal 2018, di essere presentati da un solo Amico della Domenica, non più da due come in passato, mai come quest'anno ha mostrato i suoi effetti. Il Comitato direttivo, che sceglierà i 12 titoli che si disputeranno l'edizione 2019, si riserva anche di poter segnalare altre opere. E, per la prima volta i dodici saranno annunciati il 17 marzo alle 12.30 alla Festa del Libro e della Lettura 'Libri Come' a Roma, con un mese d'anticipo rispetto alla consuetudine per lasciare più tempo ai giurati di valutare le opere.

Presentato da Sandro Veronesi il favorito resta Missiroli ma la candidatura, sostenuta da Francesco Piccolo, di Scurati, che per due volte non ha vinto il premio per un soffio, cambia lo scenario. Mondadori vede tra i suoi cinque Benedetta Cibrario con 'Il rumore del mondo' ma anche Carmine Abate con 'Le rughe del sorriso' e Antonio Dikele Distefano con 'Non ho mai avuto la mia età' e La Nave di Teseo porta nomi forti come Mauro Covacich, Roberto Cotroneo e Claudia Durastani e Rizzoli Raffaella Romagnolo. E con una mole così ampia di buoni titoli e bravi autori bisognerà vedere chi entrerà fra i dodici per azzardare ipotesi e previsioni che, come sempre, possono essere smentite fino all'ultimo. Assente Feltrinelli e numerosi anche in questa edizione i piccoli e medi editori tra cui troviamo Fefè Editore con 'Naso' di Pasquale Panella, ad este dell'equatore con 'Piena di grazia' di Licia Pizzi, LiberAria Edizioni con 'La rampicante' di Davide Grittani e Iacobellieditore con 'La donna capovolta' di Titti Marrone.

L'immagine che accompagnerà la LXXIII edizione del Premio Strega è stata realizzata da Alessandro Baronciani e si ispira all'illustrazione della storica urna di voto dipinta da Mino Maccari, riprendendone anche lo slogan: "Se la Strega ha una scopa, la Letteratura deve avere uno scopo". Il 12 luglio sarà scelta la cinquina a Casa Bellonci a Roma e il 4 luglio il vincitore al Ninfeo di Villa Giulia, a Roma.