Salone Libro, torna Adotta uno scrittore

(ANSA) - TORINO, 1 MAR - Torna 'Adotta uno Scrittore', progetto del Salone del Libro di Torino che porta 30 autori del panorama letterario contemporaneo nelle scuole piemontesi e, da quest'anno, nelle scuole carcerarie italiane. Tra i trenta scrittori, giornalisti, intellettuali, che hanno già aderito Ezio Mauro, Lidia Ravera, Cristiano Cavina, Mario Calabresi, Andrea Pomella, Marina Mander e Ascanio Celestini.

"Si tratta di uno dei progetti di promozione alla lettura che sosteniamo con maggiore tenacia", spiega il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia. "Un invito - aggiunge - a mettere in pratica la curiosità e a porre domande in un dialogo attivo capace di diventare uno scambio tra generazioni e modi di vedere il mondo. Tra diverse sensibilità, esperienze, passioni e interessi".

L'iniziativa è sostenuta dall'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte - Direzione Generale Regionale e con la Fondazione con il Sud.(ANSA).