Munizioni, nuova collana ideata e diretta da Saviano

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Arriva 'Munizioni', una nuova collana della casa editrice Bompiani, progettata e diretta da Roberto Saviano nell'anno in cui la casa editrice festeggia i 90 anni. I primi titoli saranno in libreria a settembre 2019. Nella collana troveranno spazio testi di saggistica e narrativa scritti da autori che ogni giorno mettono in gioco se stessi per raccontare il mondo, autori che hanno perso la vita per la libertà, scrittori capaci di ricordarci che - come diceva il filosofo francese Brice Parain - le parole sono rivoltelle cariche: di significato, di coraggio, di futuro.

Le 'Munizioni' saranno dunque testimonianze vive e tangibili della potenza delle parole perchè "munirsi dell'alfabeto è da sempre il gesto più pericoloso che possa essere fatto contro il potere" spiega la nota di presentazione della collana.

"Amate la parola che non ha paura di confrontarsi, la parola che è spiegazione e preghiera. Amate chi spende con voi parole difficili" dice Roberto Saviano. E continua: "Amate chi non riduce il proprio pensiero a slogan. Amate la parola, la parola libera, la parola disobbediente, perché amandola amate voi stessi".

Le 'Munizioni' non saranno solo libri: saranno post, reportage, podcast, immagini. "Tutto ciò che oggi erode lo spazio dei libri dialogherà ogni giorno con i libri e con il mondo in un grande discorso aperto che non considera la Rete ancella dei libri, perché le parole che contano - ovunque esse siano pronunciate - sono munizioni dello spirito" come sottolinea la nota di presentazione.