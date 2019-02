HarperCollins Italia apre ai bimbi

HarperCollins Italia entra nell'editoria per bambini e ragazzi e parte dando grande spazio ai più piccoli con due coloratissimi volumi della serie, tradotta da Chiara Carminati, 'Piccoli Dinosauri' dello scrittore e illustratore britannico Rob Biddulph, che sarà ospite alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna 2019. Tra i big, in uscita in estate l'americana Margaret Peterson Haddix con 'Gli altri', il primo romanzo della trilogia 'I segreti dei Greystone' che verrà lanciato in contemporanea a livello internazionale. E Joyce Carol Oates con la divertente storia illustrata 'La nuova gattina' che mette in crisi la gatta di casa. A marzo arriva 'Mosche, cavallette, scarafaggi e Premio Nobel' di Luigi Garlando, il pluripremiato scrittore amato dai ragazzi, dai genitori e dagli insegnanti, che accompagnerà i giovani lettori alla scoperta della vita di Rita Levi Montalcini, vista attraverso gli occhi di un ragazzo che è diventato il suo assistente di laboratorio e poi ricercatore laureato. Bisognerà aspettare l'autunno per 'Che storia, nonno!', il libro per bambini firmato da Paul McCartney, con illustrazioni di Kathryn Durst, che racconta la vicenda di un nonno magico e dei suoi quattro nipoti, che HarperCollins Italia si è aggiudicata alla Fiera di Francoforte 2018. Il piano editoriale prevede nel primo anno la pubblicazione di 25 titoli, tra le diverse fasce 0-13 anni, per crescere gradualmente fino ad arrivare a un centinaio di novità all'anno. I più importanti autori pubblicati da HarperCollins in lingua inglese saranno affiancati alle migliori voci italiane della letteratura per ragazzi, già note o al debutto, senza tralasciare grandi artisti e illustratori. "Si apre una nuova, magnifica, sfida" dice Laura Donnini, ad e Publisher di HarperCollins Italia. E Sabrina Annoni, direttrice editoriale di HarperCollins Italia, spiega che "con i libri per ragazzi di HarperCollins Italia i giovani lettori potranno esplorare il mondo, divertirsi, viaggiare con la fantasia, riflettere: aprendo un libro si ritroveranno a salire sul meraviglioso tappeto volante dell'immaginazione". Tra gli albi 'Bloom' di Kyo Maclear con illustrazioni di Julie Morstad, che racconta la storia della stilista Elsa Schiaparelli, che ha avuto l'intuizione di portare l'arte nella moda. Con HarperCollins Italia torna nelle nostre libreria anche il grande successo 'Fancy Nancy' di Jane O'Connor, protagonista di una nuova serie televisiva targata Disney Junior e Patricia MacLachlan, già vincitrice della prestigiosa Newbery Medal, con il romanzo 'Le parole di mio padre' in cui racconta come ricominciare dopo il dramma di una perdita. E fra i titoli in uscita nella prima parte dell'anno, per la narrativa Andrew Clover e Ralph Lazar presentano 'Rory Branagan', lo spassoso detective che "i cattivi se li mangia a colazione", protagonista di una nuova serie con divertenti illustrazioni in bianco e nero. Il progetto si inserisce nel solco di una radicata tradizione della casa madre: HarperCollins Publishers che è stata uno dei primi editori al mondo a creare, nel 1926, un dipartimento dedicato ai "Libri per Ragazzi e Ragazze", inaugurando una lunga storia di successi con la serie 'La piccola casa nella prateria' fino a diventare oggi uno dei leader del settore a livello globale con la pubblicazione di oltre 700 titoli all'anno per bambini e ragazzi, attraverso diverse sigle editoriali. Tra i grandi autori della casa madre: C.S. Lewis, Judith Kerr, David Walliams, Maurice Sendak, Michael Morpurgo e Angie Thomas. "Nel 2018 HarperCollins Italia è stato l'editore che ha registrato la maggiore crescita del mercato, più che raddoppiando il proprio valore. Cominciare il 2019 entrando nel settore dei libri per ragazzi è un nuovo, importante tassello del radicamento di HarperCollins in Italia e della volontà di continuare a crescere" sottolinea Laura Donnini.