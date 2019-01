Kinney, nuovo diario con amico della Schiappa

- Le storie di Greg Heffley raccontate attraverso gli occhi di un narratore d'eccezione, Rowley Jefferson, il suo migliore amico. Arriva 'Diario di un amico fantastico. Il giornale di bordo di Rowley Jefferson', il primo libro dell'autore best seller Jeff Kinney scritto al di fuori della sua serie dei record 'Diario di una Schiappa' che lo ha portato a essere inserito tra le 100 personalità più influenti al mondo da Time Magazine. Il nuovo libro a fumetti di Kinney, con oltre 350 illustrazioni in bianco e nero, sarà nelle librerie italiane a maggio 2019 per Il Castoro, con una tiratura di 100 mila copie, e sarà disponibile anche in ebook, sempre nella traduzione di Rossella Bernascone, come per tutta la serie Diario di una Schiappa di cui a novembre 2019 esce nel nostro Paese il tredicesimo volume.

L'uscita italiana sarà preceduta da quella negli Stati Uniti e in Canada dove Diary of an Awesome Friendly Kid:Rowley Jefferson's Journal arriverà il 9 aprile 2019 con una tiratura prevista di 3 milioni di copie. A seguire uscirà in oltre 18 paesi in tutto il mondo nel corso dell'anno.

In 'Diario di un amico fantastico' l'intrepido e allegro Rowley accetta di assumere il ruolo di biografo, raccontando la storia del suo grande amico Greg. Ovviamente dalla sua personalissima prospettiva e con qualche sorpresa. Si scopre infatti, fin dalle prime pagine, che Rowley forse non è stato la scelta migliore per questo incarico. La sua "biografia di Greg" racconterà più di se stesso che del suo migliore amico con grande disappunto di Greg! 'Diario di un amico fantastico' sarà dunque un'occasione per vedere il mondo di Diario di una Schiappa da una prospettiva completamente nuova e inedita e con esiti esilaranti.