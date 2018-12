Salone libro, marchio ai fornitori

(ANSA) - TORINO, 23 DIC - Il Salone del Libro resta a Torino.

Il marchio della kermesse è andato a 'Torino, la città del libro', associazione dei fornitori della manifestazione che se l'è aggiudicato all'asta per 600 mila euro. "Il Salone vive e continua a rimanere a Torino", commentano i rappresentanti dell'associazione, Silvio Viale e Lorenzo Loreti, nello studio del notaio Bima, dove è stata aperta la busta. La loro era l'unica offerta.

A finanziare l'asta sono la Fondazione Crt, con 200 mila euro, e la Compagnia di San Paolo, con 400 mila euro. Con l'acquisizione del marchio, viene a configurarsi una organizzazione del Salone in capo ai privati, mentre la parte culturale resterebbe prerogativa della parte pubblica. "Alla luce della situazione che si era creata - proseguono i rappresentanti della associazione - potrebbe essere la soluzione migliore". Il tempo stringe - la buchmesse è già fissata dal 9 al 13 maggio - ma per l'aggiudicazione definitiva servono ancora tre mesi. E' andata deserta, invece, l'asta per le sale.(ANSA).