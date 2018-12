Strenne tra libri cult e memoir

Gli imperdibili che non si è riusciti a leggere, come 'Berta Isla' di Javier Marias. I maestri, che riservano sempre delle sorprese, come 'The Outsider' di Stephen King. Le conversazioni tra big come quella tra Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore in 'Ennio, un maestro' (HarperCollins) e il memoir dell'ex first lady degli Stati Uniti, Michelle Obama. C'e' un mondo da scoprire tra i libri strenna, classici, nuovi o da recuperare, da mettere sotto l'albero di Natale 2018. Per i fan e non solo di 'House of cards', c'è 'Il giorno dei Lord' (Fazi) di Michael Dobbs, primo capitolo della nuova serie di thriller dedicata a Harry Jones e chi ha amato la trilogia di Kent Haruf non può perdere 'Vincoli' (NN), il romanzo d'esordio, alle origini della città di Holt. Ecco una scelta di titoli.

- 'BERTA ISLA' (EINAUDI) DI JAVIER MARIAS, premiato come il miglior libro dell'anno nella Classifica di Qualità de La Lettura. E' la storia di un amore che deve convivere con un segreto. Un romanzo sulle zone d'ombra e sull'impossibilita' di conoscere anche le persone più vicine, che non è del tutto negativo perchè "se si svela tutto non si riesce piu' a sorprendere l'Altro" come ha detto all'ANSA lo scrittore. - THE OUTSIDER (SPERLING&KUPFER) DI STEPHEN KING. E' una nuova versione di IT per l'era Trump. Nel romanzo, che ha esordito al primo posto del New York Times, King ci fa compiere un viaggio nelle nostre paure di oggi. - DA MOLTO LONTANO (MARSILIO) DI ROBERTO COSTANTINI. Premio Scerbanenco per la migliore opera noir degli anni 2000, Roberto Costantini ci regala in questi giorni un nuovo titolo della sua serie gialla sulla storia recente italiana, 'Da molto lontano', ambientato tra gli anni di Tangentopoli e oggi, con un commissario Balistreri in pensione, richiamato a lavorare su un caso di cui si era occupato negli anni '90. - 'BECOMING. LA MIA STORIA' (GARZANTI) DI MICHELLE OBAMA, il memoir dell'ex first lady degli Stati Uniti è un inedito ritratto intimo di una donna che ha costantemente sfidato le aspettative e la cui storia ci ispira a fare altrettanto. - IL PONTE D'ARGILLA (FRASSINELLI) DI MARKUS ZUSAK. Per chi ama l'autore di 'Storia di una ladra di libri' è arrivato, tredici anni dopo quel successo, 'Il ponte d'argilla', storia dei cinque fratelli Dunbar che se la devono cavare da soli, dopo la morte della madre e l'abbandono del padre. Un ritratto familiare sui nostri destini incrociati. - IL TUNNEL (EINAUDI) DI ABRAHAM B. YEHOSHUA. Il grande scrittore israeliano ci mostra quanto sia necessario trovare "nuove forme di identità" in questo nuovo romanzo che vede protagonista l'ingegnere israeliano in pensione, Zvi Luria, al quale, a poco più di settant'anni, viene diagnosticato un inizio di demenza senile. - L'ABISSO DI EROS (PONTE ALLE GRAZIE) DI MATTEO NUCCI. Un po' saggio e un po' racconto, il libro esplora la potenza invincibile di Eros, il dio oscuro delle origini, maschile e femminile, in un viaggio attraverso Omero, Saffo, Platone, Socrate e Tucidide. - MATRIGNA (SOLFERINO) DI TERESA CIABATTI. L'autrice de 'La più amata' (Mondadori), finalista al Premio Strega 2017 riflette con taglio incisivo su cosa significhi essere genitori, figli, fratelli e sorelle. Un ritratto familiare che smonta ogni aspirazione alla perfezione. - NEBBIA A TANGERI (DEA PLANETA) DI CRISTINA LOPEZ BARRIO. Finalista al premio Planeta 2017, la scrittrice madrilena fa coincidere le emozioni dei personaggi con il luogo in cui si muovono, Tangeri, in un mirabile intreccio che vede Flora, in fuga dal suo matrimonio fallito, trasformarsi in una detective letteraria. L'uomo con cui ha passato una notte d'amore è anche il protagonista di un romanzo. Il mistero si fa fitto. - TEMPORARY ROAD (UNA) VITA DI FRANCO BATTIATO (LA NAVE DI TESEO), cofanetto con libro e dvd del film documentario di Giuseppe Pollicelli e Mario Tani in cui Battiato rivive la sua carriera e le sue rivoluzioni.