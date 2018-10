Esce in Italia 'Nobel alternativo' 2018

Sarà nelle librerie italiane dal 7 novembre 'La vita perfida' di Maryse Condé, vincitrice del Premio Nobel "alternativo" per la letteratura 2018. Il libro, nella traduzione dal francese di Guia Risari, esce per le Edizioni e/o.

"La Guadalupa è un piccolo paese, importante per noi che ci siamo nati, ma ricordato solo in occasione di uragani e terremoti. Sono felice che il nostro paese sia ora conosciuto anche per altri motivi, per questo premio letterario che sono davvero orgogliosa di ricevere" ha detto la scrittrice.

La Condé è stata insignita del New Academy Prize in Literature, il Premio Nobel "alternativo" assegnato quest'anno in mancanza del premio tradizionale, sospeso per i recenti scandali che hanno coinvolto l'Accademia di Svezia, il 12 ottobre 2018. "Condé racconta la follia postcoloniale, con i suoi scompigli e abusi, ma anche il calore e la solidarietà umana" viene sottolineato nella motivazione al premio.