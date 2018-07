Libri e social, Camilleri e Janeczek top estate 2018

(ANSA) - Sono 'Il metodo Catalanotti' (Sellerio) di Andrea Camilleri, al primo posto tra i libri più venduti su IBS, e 'La ragazza con la Leica' (Guanda) del Premio Strega 2018 Helena Janeczek, opera più chiacchierata considerando le mention su web e social, i titoli dell'estate 2018. Questo secondo la prima indagine dell'Osservatorio di Capalbio Libri, nato in collaborazione con il professor Carlo Alberto Pratesi, dell'università di Roma Tre, dedicata al rapporto tra web, social e mercato delle vendite di libri, affidata ad I Say Group. La ricerca parte dai primi 10 libri di autori italiani della classifica IBS, del 17 luglio 2018, per confrontarli con le mention ricevute su web e social, da ciascun titolo, dal 1 giugno al 15 luglio.

Il periodo di analisi preso in considerazione è segnato dal Premio Strega 2018: le citazioni si concentrano infatti sul 6 luglio, subito dopo la serata di premiazione del 5 luglio, che ha visto premiata, con la vittoria di Helena Janeczek, una donna, dopo 15 anni. Al secondo posto dello Strega 2018, 'Resto qui' (Einaudi) di Marco Balzano che ha scalato tre posizioni nella classifica delle mention rispetto ai libri venduti.

Ai primi posti nella speciale classifica degli autori più citati sul web troviamo Andrea Camilleri e Selvaggia Lucarelli, personaggi molto conosciuti anche a chi non è avvezzo alla lettura, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Helena Janeczek. Selvaggia Lucarelli vanta anche il maggior numero di follower sui social, forte di un profilo Twitter con oltre 800 mila fan, seguita da Andrea Camilleri e Paolo Giordano. La ricerca mostra come ben tre autori su dieci non abbiano profili social ufficiali, sintomo di una mancanza di cultura digitale nel mondo degli autori che ancora non hanno colto pienamente il potenziale della rete a supporto dell'editoria. Il canale più utilizzato dagli autori è comunque Facebook, nel 50% dei casi.

Il monitoraggio delle keyword relative ai singoli libri ha registrato un volume di circa 4.600 post complessivi, generati da oltre 2.500 utenti unici, per una media di quasi 2 post per utente. A questo dato corrisponde un alto numero di impression potenziali: ciò significa che sono intervenute nella conversione fonti in grado di influenzare il dibattito, generando un alto tasso di interazione. Dall'indagine emerge anche che il canale su cui gli utenti preferiscono parlare di libri e che registra il maggior numero di mention è Twitter con quasi 2.800 citazioni. Tuttavia gli influencer che sono intervenuti sul tema, generando l'engagement più alto, hanno pubblicato contenuti su Facebook e su Youtube. Gli influencer possono essere suddivisi in generalisti e settoriali. Tra i primi: le pagine Facebook de La Repubblica, Internazionale e D-La Repubblica.

Tra gli influencer di settore invece spiccano youtuber quali Ilenia Zodiaco, la quale vanta anche il post più ingaggiante in assoluto, e Matteo Fumagalli, specializzati nelle recensioni di libri, nonché le pagine Facebook Il Librario e Libreriamo. Tra le case editrici è la Sellerio a generare maggiori interazioni, grazie a 3 libri nella classifica IBS: oltre a 'Il metodo Catalonotti' di Camilleri, 'A bocce ferme' di Marco Malvaldi e 'L'anello mancante. Cinque indagini di Rocco Schiavone' di Antonio Manzini. Tra gli editori la più citata nel periodo di analisi è Rizzoli, seguita da Mondadori e Feltrinelli. Il terzetto si conferma più seguito anche sui social, con Mondadori al primo posto con un fanbase complessiva cross-social di oltre 700 mila follower. Seguono Feltrinelli al secondo e Rizzoli al terzo.

Con riferimento al festival letterario Capalbio Libri, che si concluderà il 6 agosto, sono state analizzate le citazioni di tutti i libri in programma. E anche in questo caso è 'La ragazza con la Leica' Janeczek a trionfare sia sul web (321 citazioni) che sui social (2.267 citazioni). Segue, con un netto distacco, 'Abbasso i Tolleranti' di Claudio Cerasa (354 citazioni totali).

L'Osservatorio di Capalbio Libri punterà periodicamente a sondare, attraverso indagini tra case editrici, influencer e social, il mercato dei libri in Italia. "Quella di oggi è solo la prima iniziativa" spiega Andrea Zagami, fondatore e direttore di Capalbio Libri che annuncia: "Ce ne sono altre in preparazione con Carlo Alberto Pratesi, che si è lasciato trascinare in questa nuova avventura, e con il sindaco di Capalbio, Luigi Bellumori, e la sua amministrazione".