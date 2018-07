Capalbio Libri, lettura si fa in piazza

La lettura è un piacere che si gusta in piazza: anche quest'anno sarà la condivisione la più bella caratteristica di Capalbio Libri, il festival ideato e diretto da Andrea Zagani in programma nel borgo maremmano dal 28 luglio al 5 agosto. L'edizione è la numero 12, così come 12 saranno gli autori che saliranno con i propri libri sul celebre palco rosso di piazza Magenta: da Nicola Gratteri e Federico Fubini a Giuseppe Procaccini e Nathalie Peigney, da Alessandro Wagner e Lisa Roscioni a Roberto Napoletano e Claudio Cerasa, e poi Elena Improta, Mario Tozzi fino alla vincitrice del Premio Strega Helena Janeczek e a Lia Levi, Premio Strega Giovani 2018.

Non cambia la formula del festival, organizzato dall'agenzia di comunicazione Zigzag in collaborazione con il comune di Capalbio (Gr): dalle 19 in poi sarà un susseguirsi di letture condivise di libri, incontri collettivi tra autori e ospiti (tra cui Andrea Purgatori, Pierluigi Battista, Tiziana Ferrario, Giancarlo Magalli, Roberto Maroni, Stefano Petrocchi), dibattiti su tematiche eterogenee, da quelle più serie a quelle più leggere. L'idea è quindi di porsi in continuità rispetto al passato, consolidando il successo di una manifestazione ormai divenuta storica e dai numeri interessanti: 150 libri presentati, 156 autori, 348 ospiti saliti sul palco rosso, 161 musicisti, più di 45mila persone che hanno assistito alle presentazioni in Piazza Magenta, oltre 85 mila visualizzazioni del sito www.capalbiolibri.it, circa 3200 articoli e servizi radio/tv sul festival.

Non mancano però le novità: una veste grafica più fresca e moderna, con l'illustrazione del 2018 realizzata dalla pittrice umbra Chiara Cerchice, ma anche l'accordo con il comune di Orbetello attraverso la collaborazione tra Capalbio Libri e Orbetello Piano Festival, nella convinzione che la Maremma vada promossa a 360 gradi e vissuta tutta insieme, in sinergia e senza inutili campanilismi. Le due iniziative culturali maremmane faranno infatti un vero e proprio 'scambio', in una contaminazione fra libri e musica: la serata conclusiva della kermesse letteraria si svolgerà il 6 agosto a Orbetello con Helena Janeczek e il suo La ragazza con la Leica (Guanda), mentre mercoledì 1 agosto a piazza Magenta si terrà il concerto per pianoforte di Robertas Lozinskis.

Inoltre quest'anno Capalbio Libri si trasformerà in un piccolo osservatorio sul mondo della lettura, grazie alla partnership con l'agenzia digital IsayGroup: sarà infatti presentata una ricerca che analizza i big data sul settore dell'editoria, con un focus su web e social media, anche per capire quanto il settore editoriale sappia sfruttare davvero le potenzialità della Rete per la promozione letteraria e la vendita dei libri. "Questa è una edizione di consolidamento: gli autori, i lettori, gli ospiti della piazza ormai costituiscono una comunità", dice oggi a Roma il direttore Andrea Zagani, "Capalbio è una città che legge: a fine anno apriremo finalmente una biblioteca comunale e in futuro vorrei che la città avesse una vera libreria".