A Capalbio Libri lo Strega 2018 Janeczek

Ci saranno il Premio Strega 2018 Helena Janeczek con 'La ragazza con la Leica' (Guanda) e il Premio Strega Giovani 2018 Lia Levi con 'Questa sera è già domani (Edizioni E/O) a 'Capalbio Libri', il "festival sul piacere di leggere", dal 28 luglio al 6 agosto, in provincia di Grosseto. La dodicesima edizione vedrà la collaborazione tra il Comune di Capalbio e il Comune di Orbetello per creare un ponte culturale tra Capalbio Libri e Orbetello Piano Festival, un'altra eccellenza culturale dell'estate maremmana. La serata conclusiva del festival, il 6 agosto, si svolgerà infatti ad Orbetello. Dodici gli autori che saliranno sul palco rosso di Piazza Magenta a Capalbio tra cui Claudio Cerasa con 'Abbasso i tolleranti. Manuale di resistenza alla sfascismo' (Rizzoli), Roberto Napoletano con 'Il Cigno nero e il Cavaliere bianco. Diario italiano della grande crisi' (La nave di Teseo), Nicola Gratteri con 'Fiumi d'oro. Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale' (Mondadori) ed Elena Improta con 'Ordinaria diversità. Diario di una figlia, moglie, madre' (Ponte Sisto). A 'Capalbio Libri', ideata e diretta da Andrea Zagami, anche Federico Fubini, Giuseppe Procaccini, Nathalie Peigney, Alessandro Wagner, Lisa Roscioni e Mario Tozzi. Ogni incontro sarà condotto e animato da giornalisti, intellettuali e rappresentanti delle Istituzioni. E, come sempre, saranno letti e interpretati anche alcuni brani, i più significativi, dei libri in questione. "Sono stati il Sindaco di Capalbio, Luigi Bellumori, e l'Assessore alla Cultura e al Turismo di Orbetello, Maddalena Ottali, ad avere l'iniziativa di uno scambio di serate tra Capalbio Libri e Orbetello Piano Festival, due tra le manifestazioni più accreditate della Maremma" spiega Andrea Zagami, direttore di Capalbo Libri. "Con Giuliano Adorno, il direttore dell'Orbetello Piano Festival, stiamo dando concretezza a questo scambio culturale: Orbetello - sottolinea Zagami - offrirà la serata del primo agosto in piazza Magenta con un concerto di un giovane talento del pianoforte, mentre Capalbio Libri curerà il 6 agosto una serata speciale in una delle principali piazze di Orbetello". In 11 anni sono state più di 45mila le persone che hanno assistito alle presentazioni in Piazza Magenta. Il sito ufficiale del festival è www.capalbiolibri.it. Capalbio Libri è realizzata da Zigzag, un'agenzia di comunicazione specializzata nella progettazione e produzione di manifestazioni culturali e nella comunicazione d'impresa, con patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della Regione Toscana e del Comune di Capalbio.