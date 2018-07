Giordano, la Xylella e la rabbia dei miei ragazzi

PARIGI - La diffusione della Xylella, il taglio conseguente degli ulivi, sono alcuni dei temi attorno ai quali ruota l'ultimo romanzo dello scrittore Paolo Giordano, "Divorare il cielo" (Einaudi). Il caso Xylella fa esplodere la rabbia dei giovani protagonisti della storia di Giordano, che ruota attorno a una "masseria" in Puglia. Coltivare la terra è la loro vita, proteggere gli alberi diventa la loro missione di ambientalisti.

- Il taglio degli ulivi contro l'infestazione di Xylella è uno dei detonatori della rivolta dei ragazzi protagonisti del libro. Perché per Danco, Bern e gli altri diventa così importante? "Bern e gli altri - spiega Giordano all'ANSA - sono legati visceralmente alla terra in cui crescono. E' quasi inevitabile che il loro surplus di slancio idealistico, che possiedono per età e per storia personale, vada a declinarsi nella difesa del proprio territorio. E' così per molti giovani: in mancanza di battaglie collettive ci si concentra sul difendere ciò che ci appartiene più da vicino. E poi, chiunque abbia visto gli ulivi pugliesi non può restare emotivamente indifferente all'idea del loro abbattimento di massa".

- Perché fake news e complotti proprio attorno a scienza e ricerca? "Intorno alla Xylella - dice Giordano - così come intorno a ogni questione che abbia a che fare con la scienza, germogliano oggi un'infinità di dicerie, di superstizioni. Basti pensare a tutto ciò che ci è toccato ascoltare sui vaccini, su stamina o sulla fecondazione eterologa. Viviamo, poi, un tempo particolarmente complottista. Siamo chiamati a prendere posizione su argomenti che non siamo in grado di padroneggiare, troppo tecnici eppure così urgenti. Nessuno di noi è abbastanza preparato su tutto né può esserlo. e i media aiutano poco, ne avvertiamo la superficialità. E' una strana novità del nostro tempo: eravamo convinti che la scienza sarebbe stata sempre dirimente sulla verità, invece scopriamo che possiamo trovarci in mezzo a interpretazioni opposte dello stesso problema, che accampano ognuna le sue ragioni scientifiche. In questa incertezza, basta una scintilla a infiammare gli animi. E' quello che succede a Danco e Bern, che pure non sono due sprovveduti. "La politica - aggiunge ancora Giordano - dovrebbe rendersi conto della propria capacità di persuasione su temi in cui le persone sono così sensibili e al contempo smarrite, e misurare affermazioni e toni. O forse il problema è proprio che se ne rende conto? In questo caso, però, si tratterebbe di pura irresponsabilità".