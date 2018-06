Premio Strega Giovani a Lia Levi

E' Lia Levi con 'Questa sera è già domani' (Edizioni E/O) la vincitrice della quinta edizione del Premio Strega Giovani. Con 65 preferenze su 385 voti espressi, è stato il libro più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni, in rappresentanza di circa 55 licei e istituti tecnici diffusi su tutto il territorio italiano e all'estero (Addis Abeba, Berlino, Bruxelles, Buenos Aires, Parigi). Hanno inoltre partecipato alla giuria i ragazzi del Carcere minorile di Nisida, con un voto collettivo, e un gruppo di 75 ragazzi approdati al voto attraverso Teen! Space, uno spazio virtuale di BPER Banca per i ragazzi tra i 13 e i 18 anni, dedicato alla condivisione della passione per l'arte, la musica e la lettura. Il vincitore è stato proclamato oggi a Palazzo Montecitorio alla presenza della vicepresidente della Camera dei deputati, Maria Edera Spadoni.