Addio Andrea Dami, editore di Topo Tip

E' morto a Milano Andrea Dami, editore e autore per ragazzi, inventore di un gran numero di serie, titoli, libri e libri-gioco, ideatore di fiabe amatissime da mamme e bambini. Aveva 57 anni ed era malato da qualche tempo. Erede del marchio-icona Dami, fondato dal padre Piero nel 1960, che aveva lavorato a fianco di alcuni grandi della matita, da Hugo Pratt a Dino Battaglia, Andrea Dami si è spento il 26 maggio. Le esequie si sono tenute la mattina di lunedì 28 maggio, nella Basilica di San Francesco di Paola, a Milano. Capace di una visione editoriale internazionale - a lui si deve la fondazione della Dami International - ancora al timone di un marchio pure acquistato da tempo dal gruppo Giunti, Andrea Dami era riuscito nell'impresa di vendere, in oltre 70 Paesi, un catalogo di oltre 600 titoli che vanta diversi best seller tra cui spiccano tutte le avventure di Topo Tip. Attenzione al formato, innovazione nella scelta erano le sue caratteristiche di editore da tutti apprezzato e rispettato.