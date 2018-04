Il Salone del Libro "più ricco di sempre"

Una serata dedicata ad Aldo Moro, nel quarantennale del suo rapimento e della sua morte, il 9 maggio, e una lectio magistralis sull'Europa dello scrittore spagnolo Javier Cercas, il giorno dopo al Lingotto, scandiscono i primi passi del Salone del Libro di Torino. Una edizione, la 31/esima in programma dal 10 al 14 maggio, "più ricca di sempre", con oltre 1.500 incontri, il ritorno delle grandi case editrici e una occupazione degli spazi - tutti sold out - cresciuta del 28%.

Al Sermig, l'Arsenale della Pace scelto dai vertici del Salone per presentare il programma, il direttore Nicola Lagioia e il presidente Massimo Bray scorrono il lungo elenco dei partecipanti. Tutti nomi di peso. Da Havier Marias, amatissimo scrittore spagnolo autore de L'uomo sentimentale, a Roberto Saviano, che parlerà di come cambia il mestiere di scrittore quando si lavora per la tv; da Niccolò Ammaniti, che presenterà la sua serie tv Il miracolo, a Andrew Sean Greer, fresco vincitore del Premio Pulitzer sezione Fiction con il romanzo Less. "Mi hanno telefonato ieri sera alle 23 per inserirlo - rivela Lagioia - vuoi dirgli di no?". "Questo Salone non è una semplice fiera commerciale, ma un progetto culturale legato alla trasformazione di questa città, che noi amministratori abbiamo il dovere di difendere", sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Un "dovere morale" per la sindaca Chiara Appendino, secondo cui il Salone è "un pezzo di storia di Torino". Parole, quelle dei rappresentanti delle istituzioni, che confermano l'intenzione di mettere a posto i conti e di dar vita a una nuova forma di gestione, per dare alla kermesse un futuro più solido di quella degli ultimi anni.

"Se non ci fossero state tante persone che hanno lavorato a testa bassa, nella convinzione di contribuire ad un progetto importante per Torino e non solo, non ce l'avremmo fatta", sostiene Chiamparino, paragonando l'impresa di oggi a quella che portò il capoluogo piemontese a realizzare le Olimpiadi invernali del 2006. A prendere le redini della Fondazione del Libro, per la quale è stata avviata la procedura di liquidazione, sarà una newco pubblico-privata di imminente creazione. Una grande operazione per un grande Salone, il cui tema di quest'anno - 'Un giorno, tutto questo' - vuole essere l'invito a fare proprio "quello spirito di unità e di concordia - conclude Bray - necessario a vincere le sfide". Quella di salvare la buchmesse come di far ripartire il Paese.