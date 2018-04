A Cartoons fumetti contro le leggi razziali

TORINO - C'è Benito Mussolini che tatua la stella sul braccio di un bambino spaventato e sullo sfondo c'è la bandiera italiana e un Crocifisso appeso al muro. C'è la Anna Magnani di Roma città aperta con la stella di David cucita e insanguinata sul petto nudo. C'è Liliana Segre, oggi che è diventata senatrice a vita ma anche quando piccola e spaventata fu cacciata dalla sua scuola perché ebrea. C'è un supereroe che spezza le catene sotto il cartello di "Arbeit macht frei" di Auschwitz. Sono fumetti vergati da matite inorridite, disperate, allucinate, insanguinate ma non spezzate. Sono matite pronte a denunciare e a far capire con quel linguaggio diretto e coinvolgente dei fumetti una delle pagine più dolorose della storia italiana.

E' stata inaugurata a Torino la mostra "1938-2018 Ottant'anni dalle leggi razziali in Italia. Il mondo del fumetto e dell'animazione ricordano l'orrore dell'antisemitismo" che apre ufficialmente la 22/a edizione di Cartoons on The Bay. E anche il luogo scelto, il Museo del Carcere Le Nuove a Torino, immerge il visitatore nell'orrore e nel dolore della prigionia. Quasi 160 opere di fumettisti famosi (dai disegnatori di Tex a Nathan Never, da Dylan Dog a quelli della Marvel) e quasi altrettante provenienti dalle scuole di fumetto di tutta Italia in un'esposizione, organizzata da Rai Com in collaborazione con ARF, che ha ricevuto il patrocinio di tutte le comunità ebraiche italiane.

"Questa mostra - ha detto Giulio Di Segni, vicepresidente dell'Unione comunità ebraiche italiane - non è solo un momento di ricordo perché la pagina buia delle leggi razziali in Italia che porta la firma di Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III può sempre ripetersi: razzismo e antisemitismo, infatti, oggi sono ovunque sulle prime pagine dei giornali. Il fumetto è modo attuale per raggiungere i giovani che spesso non conoscono questa pagina avvenuta solo 80 anni fa perché nelle scuole spesso si arriva ai primi del '900". "Solo entrando in queste celle si capisce quello che questi artisti hanno creato con questa mostra, la più grande realizzata a tema. Il fumetto dimostra non un linguaggio residuale ma uno strumento efficacissimo per trasmettere questi temi così difficili" ha spiegato Roberto Genovese, direttore artistico di Cartoons on The Bay. "Venire qui mi stringe il cuore ma è un atto dovuto. Ringrazio la Rai per la sensibilità civile dimostrata nel raccontare questa tragedia del nostro Paese che deve sempre rimanere viva non per retorica ma per tenerci distanti da quegli errori" ha aggiunto Antonella Parigi, assessore alla cultura della regione Piemonte. "Non sono semplici disegni - ha detto Roberto Nepote, presidente di Rai Com - ma vere opere d'arte ed è impressionante che siano riunite in questo luogo così significativo. Infatti dopo un periodo in cui la mostra sarà itinerante, saranno esposte in modo permanente nel museo Pitigliani a Roma".

E nel cuore resta una delle frasi di queste bellissime tavole, un Corriere dei Piccoli trasformato dal fumettista in Corriere dei Pargoli che dice: E, come spesso accade nei fatti della storia,/si relegò il ricordo nel dì della memoria/e come tutto ciò che si vuol dimenticare/un solo giorno all'anno ci basta ricordare./ Ma non riesco a liberarmi da una domanda strana:/ che fine fece la purezza italiana?/ Non riesco a liberarmi da una domanda ottusa:/ ci fu, per tutto questo, chi almeno chiese scusa?